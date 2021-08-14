ФОТО. Водный мир, маятник, цепная карусель – в "Аварийной бригаде" появились новые аттракционы

Дни, наполненные летом и теплым солнцем, подходят к концу, а значит, самое время отправиться в последние летние приключения. В парке развлечений "Avārijas brigāde", который в этом году расширил свою территорию до 28 га, появилось несколько новых интересных аттракционов, которые понравятся как детям, так и взрослым.

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Самым мощным дополнением к уже существовавшим в парке аттракционам стал "Маятник". Он намного веселее, чем обычные качели. Самый маленький, от 120 см в высоту, сможет поворачиваться на 180 градусов, от 140 см - на все 360 градусов.

Рядом с "Маятником" установлены Лошадиная карусель и Малая цепная карусель. Аттракцион установлен специально для самых маленьких посетителей ABpark: для того, чтобы прокатиться на Малой цепной карусели, рост ребенка должен быть выше 90 сантиметров. Подойдет для малышей и аттракцион "Гусеница" - он представляет собой некое подобие американских горок, только гораздо более безопасное и не страшное на вид.

Foto: DELFI

Открыл свои двери и самый ожидаемый аттракцион - водный мир ERGO, особенно популярный среди посетителей в жаркие дни. Стоит отметить, что по приезду необходимо подойти к самому аттракциону, чтобы зарегистрироваться на определенное время. И, кстати, в этом году в парке развлечений открылись только первые из запланированных аттракционов водного мира ERGO. Некоторые из дополнительных водных аттракционов еще находятся в процессе установки, некоторые хранятся на складе, ожидая следующего сезона, а другие находятся в стадии планирования.

Парк развлечений "Avārijas brigāde" открыт ежедневно с 10:00 до 19:00. Дополнительную информацию о ценах на билеты можно найти ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.