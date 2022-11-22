ФОТО. Волшебные виды: восход солнца холодным ноябрьским утром на Большом Кемерском болоте

На великолепном болоте Кемери и летом, и зимой можно увидеть поистине волшебные виды. Особенно поразительно болото выглядит на рассвете, который здесь регулярно пытаются запечатлеть разнообразные фотографы. Нынешний зимний рассвет запечатлел фотограф Артис Вейгурс.
Большое Кемерское болото - одно из крупнейших моховых болот на латвийском побережье. Он занимает площадь более пяти тысяч гектаров. Возраст болота около 8000 лет. Почва в болоте бедна питательными веществами, кислая и перенасыщенная водой во многих местах. Большинство деревьев не могут выжить в таких суровых условиях, поэтому здесь можно найти только несколько видов деревьев – сосны и березы, и они не вырастают такими высокими и могучими, как в лесу.
Мостки через Большое Кемерское болото позволяют легко и безопасно узнать это, когда-то труднодоступное царство мхов, сосен на болоте, топей, темных озер и запахов багульника. Общая длина мостков составляет 3,4 километра. Посетители могут выбрать для прогулки малый круг (1,4 км) или большой круг (3,4 км). Малый круг ведет до первых живописных озер, а большой круг позволит осмотреть пейзаж также сверху, забравшись на смотровую башню.
Зимой озера покрываются слоем льда, что создает особенно сюрреалистическое впечатление. Отправляясь на прогулку, не забудьте взять с собой теплую одежду и термос с горячим чаем.