ФОТО. Волшебный лес: прогулка по цветущему дендрарию Лачупите

Если вы ищете красивое место для прогулки в ближайшие выходные, то Тургид предлагает вам отправиться в дендрарий Лачупите, где сейчас цветут рододендроны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Дендрарий Лачупите основан в 1959 году Игорем Меднисом, который начал высаживать в приморском лесу нехарактерные для этого места растения. Меднис был строительным инженером, помогавшим строить заводы по всему Союзу. Из каждой такой командировки мужчина привозил разнообразные саженцы и семена и высаживал их в Лачупите.

Благодаря мягкому климату этого места - недалеко от моря, в долине речушки Лачупите - многие растения здесь хорошо прижились. Меднис посвящал дендрарию все свое свободное время и создал значительную коллекцию деревьев и кустарников.

Foto: Nataly Hlapkovska

Площадь парка составляет 7,2 гектара, и здесь растет 60 видов хвойных деревьев и около 250-300 видов лиственных деревьев.

Добраться до этого места просто. Езжайте по Талсинскому шоссе и остановитесь за Клапкалнциемсом: вы сразу поймете, где конкретно - здесь всегда стоит 10-15 автомобилей. Оставьте машину на обочине примерно в 150 метрах от поселка, возле указателя (Lāčupītes dabas taka) сверните направо, на лесную дорогу, ведущую в сторону моря. Перейдите по мостику через речку, возле информационного стенда сверните налево и пройдите еще 150 метров — далее начинается дендрарий.

Foto: Nataly Hlapkovska

Вы пройдете немного вдоль реки, и вашему взгляду откроется роща грецких орехов, затем вы увидите разнообразные хвойные и другие растения. А через дальше среди елок и сосен начнете замечать разноцветные рододендроны, которые цветут в мае и начале июня и замечательно пахнут.

Foto: Nataly Hlapkovska

Рядом с прекрасными рододендронами находятся небольшие деревянные домики, похожие на избушки на курьих ножках. В дендрологическом парке также установлен памятный камень в честь его основателя Игоря Медниса.