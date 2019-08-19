ФОТО. Восемь усадебных и дворцовых парков, которые можно еще успеть посетить этим летом

Не секрет, что в Латвии много красивых старинных усадеб и дворцов. Но не менее красивы и их парки. DELFI Tūrismagids рассказывает о восьми таких парках, в которые стоит поехать.

Парк Краславского дворца



Вокруг Краславского дворца на склонах долины Даугавы в свое время был разбит ландшафтный парк площадью около 22 гектаров. В наши дни парк сохранился только вокруг самого дворца, но его дендрологический состав по-прежнему обширный – около 70 редких видов деревьев и кустарников, рассказали в туристическом информационном центре Краславского края.

Foto: Inga Pudnika

Дворцовый комплекс графов Плятеров является памятником архитектуры 18-го века, имеющим государственное значение. Строительство центрального здания комплекса – резиденции графов Плятеров — началось в 1765 году по проекту архитектора Антонио Паракко. Роспись внутренних стен дворца – самый выдающийся памятник Латгальской архитектуры 18-го века. Пока посетители могут осматривать дворец только снаружи, а находящиеся в комплексе хозяйственные здания восстановлены и используются.

Foto: Inga Pudnika

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