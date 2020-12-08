ФОТО. Возродившаяся жемчужина Курземе – усадьба Ивандес

Поместье Ивандес – одна из самых красивых усадеб в Курземе – в этом убеждены ее управляющий Ренарс Спрогис и его жена, жизнь которых проходит в пути из дома в Цесисе в Иванде и обратно.

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Более года назад Ренарс и его жена решили получить право на управление имением в Латвии. Они объехали несколько мыз, но, в итоге, выбор пал на усадьбу Ивандес, одну из самых интересных в Курземе. Заключив договор с Кулдигской краевой думой о дальнейшем управлении поместьем, семья Спрогисов приступила к обустройству дома и прилегающей территории. И вот уже какое-то время Ренарс с женой организовывают в поместье свадьбы, семинары и другие мероприятия. При желании даже можно остаться в поместье на ночь, получив в свое распоряжение весь дом, а заодно и призрака усадьбы по имени Карл, которого видел предыдущий управляющий поместьем.



Что мы знаем о самом поместье? Усадьбу баронов фон Гейкингов – Ивандес – построил в 30-х годах XIX века архитектор Теодор Зейлерс. Ее возвели напротив старого господского дома, но, как и множество других помещичьих домов, поместье не избежало пожара. Это произошло в 1905 году, и восстанавливали помещения после этого целых семь лет. К счастью, удалось сохранить лепнину на потолке и стенах, а также деревянную лестницу в вестибюле и настенные панели. До наших дней кроме господского дома сохранилось также старое здание усадьбы и часть хозяйственных построек, в том числе амбар и конюшня.

"Амбар – самая старая из построек, его возвели в начале XVIII века. Старая усадьба была достроена примерно в 1850 году, а новая в 1865 году. Во время крестьянской революции 1905 года она была сожжена, но в последующие года ее восстановили. И только случившаяся потом Первая мировая война и последовавшая за ней аграрная реформа нарушили все планы барона фон Гейкинга по дальнейшему восстановлению усадьбы. Барон планировал пристроить к дому балкон на втором этаже и даже уже установил перед входом четыре колонны, на которых должно было держаться основание балкона. Но завершить постройку так и не успел и колонны продолжают одиноко стоять перед входом", - рассказывает Ренарс Спрогис.

Foto: Privātais arhīvs

Сейчас реставрационные работы в поместье выполняет архитектор Юрис Звиедранс. Он занимается печами и деревянными элементами в интерьере дома. И, оказывается, в усадьбе сохранилось немало подлинных свидетельств того времени – почти 100% всех дверей и окон были построены в 50-х годах XIX века. Полы на втором этаже, которые, как опасались новые управляющие, были заложены после 1920 года, тоже оказались оригинальными. "То, что сохранилось так много подлинных вещей – большая удача", - говорит Спрогис.

По словам Ренарса, на чердаке они, возможно, обнаружили самое большое "сокровище" - стул, созданный в стиле "бидермайер". Бидермайер – это художественное течение в немецком и австрийском искусстве, которое было очень популярным в 1815-1848 годах. Стул, правда, находится в достаточно печальном состоянии, но это не уменьшает радости от того, что, по самым приблизительным оценкам, стулу около 200 лет и он, возможно, стоял еще в старом поместье.

Большую часть работы по наведению порядка в усадьбе новые владельцы делают сами и постоянно смеются над находками. Среди них, например, оказались стеклянные молочные бутылки под полом амбара (выпускались до 1946 года), 300-летняя черепица из амбара (с возможной подписью мастера), фрагмент цинковой крыши нового здания усадьбы (до 1905 года крыша поместья была оцинкована), рисунок довоенного времени в одном из навесных шкафов и т.д.

Foto: Privātais arhīvs

Также стоит упомянуть и усадебный парк, в котором до сих пор стоят вековые деревья, посаженные здесь еще в самом начале. Среди них – самая высока я в странах Балтии пихта – 32 метра в высоту и четыре метра в диаметре. Недалеко от усадьбы находится священное место куршей, где они – в свое время – сжигали своих мертвых.

На вопрос, как Спрогисы видят будущее усадьбы, они говорят, что уже представляют, как организовывают все больше и больше свадеб в нормальных условиях, как помогают организовывать вечеринки и балы, а также отмечать другие важные моменты в жизни людей.

Но, кроме этого, у управляющих усадьбы есть еще одна мечта – создать музей, посвященный старинным вещам, которые каким-либо способом связаны с прошлым Латвии. Всем желающим предлагается передать в поместье разнообразные исторические артефакты, которые могли бы вписаться в усадебный быт. "Эта идея возникла после того, как мы пригласили жителей поделиться с усадьбой фарфоровыми чашками, изготовленными на латвийских фабриках, и которые можно было бы использовать в поместье, - поясняет Ренарс. – Мы получили невероятный отклик!".

Посетить усадьбу может любой желающий, записавшись заранее здесь.

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