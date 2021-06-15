ФОТО. Возвращаем красоту: Как выглядит Прейльское поместье в новой "одежке"

Латгалия, несомненно, является одним из наиболее популярных мест для внутреннего туризма в Латвии. И, хотя, чаще всего мы приезжаем туда посмотреть на Даугавпилсскую крепость, посольство Латгалии GORS в Резекне или развалины Лудзенского замка, в Латгалии есть множество других, не менее интересных мест, через которые мы обычно проезжаем не останавливаясь. Например, небольшой городок Прейли, известный благодаря своему парку и комплексу поместья.

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Здание Прейльского поместья в целом и каждый его элемент в отдельности (замок, часовня, конюшня, ворота, дом привратника, парк) являются памятниками архитектуры государственного значения.

В Прейли было много "главных" замков, целых четыре. Поскольку изначально Прейли были важной точкой на карте торговых путей (через него немцы торговали с Псковом и Новгородом), то Ливонский орден построил там свой замок. Иван Грозный его сравнял с землей, так что где именно стоял тот замок — историки не знают до сих пор.

Борхи построили новый замок, но тот сгорел в начале XVIII века. Тогда они построили еще более новый, но в начале XIX века еще раз его перестроили, и он получил свой нынешний вид.

Замок Прейли – выдающийся образец латгальской исторической усадебной архитектуры XIX века. Его строительство велось на протяжении почти всего XIX века и происходило в два этапа. Создавалось имение по заказу графа Борха, но сами Борхи в поместье практически не жили. После аграрной реформы, произошедшей в первые годы Латвийской Республики, поместье было передано сельскохозяйственному училищу, которое и просуществовало здесь с 1924 года до конца Второй мировой войны.

После войны в здании разместилась Прейльская основная школа, а после ее переезда в новое здание – дом пионеров, швейный цех, разнообразные конторы и т.д. Все закончилось в 1978 году, когда в здании вспыхнул пожар, после которого помещения восстанавливать не стали. Главной нынешней ценностью замка являются его фасад, а также немногие сохранившиеся элементы внутренней отделки помещений.

Под временной крышей здание простояло вплоть до 2016 года, а восстановительные работы в заме начались в 2017 году. На данный момент в замке установлена новая крыша, поставлены окна и двери. Дальнейшая реставрация включает в себя восстановление первого этажа здания, который предполагают "отдать" под ресторан; на втором этаже поместья разместится музей и исторические экспозиции, а на третьем, возможно, появятся несколько гостиничных номеров.

Однако, если вы хотите посетить Прейльский усадебный комплекс, то имейте в виду, что работы по реконструкции все еще ведутся и осмотреть замок пока можно лишь снаружи. Впрочем, прогуляться можно и по парку.

Общая площадь парка составляет почти 41 га, из которых около 13 га занимают пруды и каналы парка, здесь произрастают не менее 25 видов деревьев и кустарников, в том числе несколько крупных деревьев. Он считается не только одним из самых больших, но и одним из самых красивых в Латвии. Поэтому приехать в Прейли можно только ради того, чтобы посмотреть эту выдающуюся в масштабе страны достопримечательность. Говорят, где-то в этом парке зарыты сокровища Борхов, которые они закопали перед тем, как через их земли прошла армия Наполеона. Сокровища искали и даже нашли железный сундук — но пустой.

Справа от парковых ворот вы увидите домик сторожа, а слева – находится капелла Прейльского парка, которая недавно отпраздновала уже свой 200-летний юбилей, она полностью реконструирована, с фантастической акустикой, и в ней, предварительно договорившись с туристическим информационным центром, можно послушать пение Ирины Кьяркужи. В самой же капелле можно увидеть репродукции картин художников эпохи Возрождения Италии, Испании и Нидерландов, а также скульптуры Эвы Упениеце.

Кроме того в парке есть трасса для нордической ходьбы и лыжная трасса. Неподалеку находится эстрада под открытым небом, открытая в 1979 году, и вмещающая до 4000 зрителей. Пройдя по романтическим тропинкам парка, пересекая его каналы по мостикам, вы попадете к восстановленному несколько лет назад острову Евы и Адама с маленькой эстрадой под открытым небом.

А вот как выглядит Прейльское поместье после реконструкции:

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