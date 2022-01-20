ФОТО. Впечатляющая липовая аллея в Катвари, где деревья растут вверх ногами

Липовая аллея в Катвари является одним из самых необычных природных памятников Латвии – здесь можно увидеть деревья, которым, как считается, перевалило уже за 400 лет. Но знаменита эта аллея не столько возрастом деревьев, сколько их необычной формой – кажется, что они растут "корнями вверх".

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Вообще же, липовая аллея в Катвари – это довольно известное место неподалеку от Лимбажи. Липы являются частью приусадебного парка усадьбы Катвари, расположенной на берегу одноименного озера. Поместье было построено здесь в середине XVIII века и за время своего существования успело побывать в руках нескольких дворянских родов: Менгденов, Кампенхаузенов, Бергов, Вольфов и других.

В XX веке – в период с 1920 го 2008 год в поместье располагалась начальная школа Катвари, а сейчас оно находится в частной собственности, стоит заколоченным и медленно разрушается. Но мы в него и не пойдем – господский дом нужно обогнуть справа, и необычная аллея окажется сразу за ним.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Липовая аллея в Катвари расположена на берегу озера, вдоль которого проложена тропа, а также – на некотором расстоянии друг от друга – установлены мостки. Старая усадьба Катвару и ее постройки являются памятником архитектуры национального значения.

Кстати, похожая на Катвари аллея есть еще в одном месте Латвии – в усадьбе Линдес, расположенной на левом берегу Даугавы и принадлежавшей в свое время известному роду фон Плеттенбергов.

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