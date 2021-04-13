ФОТО. Впечатляющий Эдольский замок на закате

Замок Эдоле находится в 180 километрах от Риги и всего в 18 километрах от Кулдиги. Так что, если вы собираетесь в ближайшем времени побывать в тех краях – не поленитесь и посетите местечко Эдоле, где и расположен единственный в Курземе каменный епископский замок.

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Когда точно был построен замок неизвестно, но говорят о годах с 1248-го по 1275-й. После раздела Курземе в 1253 году между Ливонским орденом и курляндским епископом Генрихом, Эдоле оказалось среди тех земельных участков, которые получил епископ, и принадлежало ему до середины XVI века.

В 1559 году, перед распадом Ливонского государства, Иоганн фон Минхаузен продал свое епископство датскому королю, а король, в свою очередь, подарил Эдольский округ своему брату Магнуссу. В 1561 году епископ Магнусс подарил часть земель Ульриху Беру, который был старшим внуком Иоганна VI и официально претендовал на наследство епископа. Роду Беров Эдоле принадлежало до 1920 года, пишет портал edolespils.lv.

Замок находится на вершине крутого склона левого берега реки Ванка. В свое время река была перегорожена плотиной и образовалось мельничное озеро. Так как река охраняла только одну сторону замка, с трех других сторон были вырыты глубокие рвы и насыпаны валы. Впрочем, в XVII веке замок потерял свое военное назначение, предзамковые укрепления были разобраны и Эдоле стал обычным центром имения.

В XIX веке замок обрел черты неоготического стиля, но в 1905 году, во время революции, был частично сожжен. Следующая перестройка замка пришлась на 1906-1911 годы, а во время Первой мировой войны в Эдоле находился сын кайзера Германии Вильгельма II кронпринц Иоганн.

В 1920 году замок перешел в собственность государства. В начале 50-х годов ХХ века в замке разместился дом инвалидов Кулдигского района. Никаких работ по реставрации замка не проводилось, и замок начал ветшать. В 1985 году в замке разместили студентов Государственной художественной Академии имени Теодора Залькална – типа трудового лагеря. Были даже попытки с помощью студентов отремонтировать замок, но это не оправдалось. Сейчас в замке находится гостиница, которая вновь возобновила свою работу в апреле этого года.

Фотографиями замка Эдоле на закате мы обязаны Наталье Васильевой, которая сделала их 3 апреля нынешнего года. Больше фотографий об этом и других местах можно посмотреть в Instagram Натальи.

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