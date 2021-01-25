ФОТО. Впечатляющий ледяной "фонтан" в Мадонском крае
Foto: Māris Stiprais

Еще на прошлой неделе на всей территории Латвии стояли настоящие крещенские морозы, во время которых замерзало все, а не только нос у рискнувших вылезти на улицу горожан. Такая удивительно редкая в последние годы погода и стала причиной того, что в Мадонском крае из небольшого родника вырос огромный ледяной "фонтан".

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Этот "фонтан" расположился около городища Аронас, которое находится рядом с шоссе Мадонас-Плявиняс. Городище имеет прямоугольную форму, его длина 75 метров, а ширина – 45. Археологические раскопки на самом городище не проводились, но, по имеющимся данным, люди здесь жили уже в XI-XII веках. Рядом с городищем проходил старый военный путь из Пскова в Алуксне - Цесвайне - Берзауни - Калснава - Кокнесе.

Но и городище – не главное. Гора Аронас считается у местных жителей отличным местом для отдыха: хороший подъезд, отличные виды с вершины холма, родниковая воды круглый год, беседка, в которой можно устроить пикник и т.д. А теперь еще и ледяная скульптура появилась: ее высота, по словам запечатлевшего замерзший родник фотографа Мариса Стипрайса, достигал 10 метров.

Правда сейчас, скорее всего, такой впечатляющей фигуры там уже не найти, но на следующей неделе в Латвии вновь обещают похолодание, так что увидеть это необычное зрелище у нас еще есть шанс.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Зима Мадона Dabas objekti Latvija Madona
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