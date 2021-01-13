ФОТО. Впечатляющий Слунский утес в Кримулдском крае
Foto: Gints Mucenieks

Слунский утес – одно из природных сокровищ реки Брасла, которое обязательно стоит посетить.

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Обнажение длиной около 170 метров находится на излучине правого берега реки высотой до 30 метров, под линией высокого напряжения. Слунский утес – одно из наиболее впечатляющих обнажений долины реки Браслы и обязательно стоит того, чтобы на него полюбоваться.

Если же его вам недостаточно или хочется посмотреть что-то подобное еще в нескольких местах, то стоит поискать следующее направление для поездки здесь – "Восемь прекрасных утесов в Латвии, на которые стоит посмотреть и зимой" или здесь – "Четыре места в Видземе, где можно полюбоваться на впечатляющие Красные скалы".

Ниже же можно полюбоваться на снимки Слунского утеса, сделанные Гинтом Муцениексом.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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