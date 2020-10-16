ФОТО. Впечатляющий валун неподалеку от Тукумса – Лиелайс Микельакменс

В Энгурском крае, между Тукумсом и Милзкалне, есть удивительный природный объект – валун Лиелайс Микельакменс. Он настолько большой, что 17 лет назад на нем смогло разместиться 167 человек.

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Легче всего найти камень, если отправиться в место, отмеченное координатами 56.9864511 23.1941140 и указанное на карте как Tukums Megalīts, но учтите, что в какой-то момент с асфальта придется свернуть на гравий.

"Примерно через километр медленной езды про гравию, слева появляется дорожка, по которой, судя по всему, мы должны поехать дальше, - рассказывает Андра Чударе, отправившаяся на поиски камня в начале октября. – Мы к советам навигатора отнеслись критически и, оставив машину, решили дальше идти пешком. Это оказалось очень правильным решением, потому что дорога с каждым метром становится все более заросшей, но идти легко. На деревьях есть желто-бело-желтые знаки, объяснений нет, но мы решаем, что они могли указать путь к прославленному каменному гиганту".

"В какой-то момент от и без того небольшой дорожки вправо начинает уходить еще более мелкая тропа и мы путаемся – куда идти дальше? Но, несколько шагов по новой тропинке – на дереве вновь появляется желто-бело-желтый знак, и мы идем дальше, сгибая гигантские папоротники. А там уже виден и валун".

Найден был этот камень относительно недавно – это случилось, когда перед многодневными соревнованиями по спортивному ориентированию Kāpa дизайнер карты, пересекая местность, случайно обнаружил спрятанный под мхом камень. Свое же название валун получил в честь дня Микелиса: в 2003 году именно в этот день на камень залезли 167 человек.

По окружности (16 метров) камень большой, но едва заметный, поскольку довольно плоский и на него легко забраться. Его можно обойти, но делать здесь – если вы не готовы отправиться за грибами – больше нечего. "Еще несколько фотографий и мы решаем вернуться. Приложение на телефоне сообщает, что путь от машины до камня составляет 600 метров. Трава местами длинная, поэтому в сырую погоду стоит подумать о резиновых сапогах", – заключает Андра.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.