ФОТО. Впечатляющий Вентас румба с высоты птичьего полета
Foto: Edgars Pohevičs

Нет никакого сомнения в том, что главная гордость Кулдиги — это водопад Вентас румба, который считается самым широким водопадом в Европе (249 м).

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Осенью его преодолевает лосось, который идет на нерест, зимой на нем нарастают длинные сосульки, а весной сотни рыбцов буквально перелетают через водопад. Летом водопад становится главным местом, где можно освежиться в жару.

С водопада открывается широкий вид на старинный кирпичный мост через Венту, арки которого подсвечиваются в темное время суток.

Недалеко от старого моста находится и водопад Алешупитес. Он частично обложен камнем и укреплен, поэтому многим кажется, что это искусственное образование. Однако это один из самых высоких водопадов Латвии: его высота 4,15 метра, а ширина — 8 метров.

Фотографиями водопада мы обязаны Эдгару Похевичу. С другими работами Эдгара можно познакомиться здесь.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Водопад Кулдига Курземе Dabas objekti Galamērķi Eiropa Kuldīga Latvija
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