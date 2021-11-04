ФОТО. "Все погуляли – и я погулял". Осенняя прогулка по обновленному парку Кемерского санатория

Обновленный парк санатория Кемери – отличный пример того, почему важно беречь и сохранять исторические достопримечательности. С момента открытия парка в середине августа поток желающих погулять в нем не уменьшается. Тургид тоже поддался эффекту толпы и отправился смотреть на возрожденный парк.

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Планируя отдых в Кемери, примите во внимание, что Управление охраны природы (DAP), принимая во внимание чрезвычайное положение в стране и принятые правительством ограничения по сокращению распространения Covid-19, с 21 октября закрыло для посетителей природный центр в Кемери и информационный центр в Кемерском национальном парке.

Но вернемся к парку – большую роль в возрождении Кемери после Первой мировой войны сыграл доктор Янис Либиетис, который с 1928 по 1944 год был директором Государственного Кемерского учреждения серных источников. Благодаря финансовой поддержке государства, в 1920-1930-х годах в Кемери было построено несколько важных зданий, которые сохранились до наших дней и приобрели статус памятника культуры.

Гостиница "Кемери"



Гостиница "Кемери" была построена по проекту выдающегося латвийского архитектора Эйжена Лаубе (1880-1967). Гостиница является ярким образцом неоклассицизма в архитектуре Латвии, и за свою белизну и величественный вид получила в народе название "Белый корабль", пишет портал latvia.travel.

В оформлении здания широко использованы элементы архитектуры классицизма – колонны, балюстрады, пилястры и карнизы. Благодаря эффектному расположению в ландшафтном парке, это монолитное архитектурное сооружение производит впечатление дворца.

В 30-е годы XX века гостиница была одной из самых современных в Европе, в ней было 100 номеров, что позволяло курорту Кемери предлагать медицинские услуги не только в сезон, но и в течение всего года.

Foto: Privātais arhīvs

На первом этаже располагались комнаты отдыха и места для собраний, на втором - семь роскошных двухкомнатных номеров. На втором, третьем и четвертом этажах здания располагалось еще 107 однокомнатных номеров. На пятом же этаже гостиницы находилось кафе с террасой и танцевальным залом, а также комнаты для загара. С террасы лестница вела на 33-метровую смотровую башню, где развевался государственный флаг Латвии.

Процедурные кабинеты можно было найти на двух нижних этажах южной стороны здания. Для лечения использовались серные и углекислотные ванны, римские и русские бани, грязевые ванны, компрессы и другие методы.

Foto: Privātais arhīvs

Кемерский парк с сетью извилистых тропинок вдоль Вершупите спроектировал и начал создавать еще в 1839 году рижский ландшафтный садовник Карлис Хейнрих Вагнер, пишет портал Visit Jurmala. После строительства гостиницы в Кемери в 1936 году, в его западной части создали симметричный партер с газонами, цветочными насаждениями и дорожками. Прогулки в парке считались одним из главных условий выздоровления больных.

В советское время здесь располагался санаторий "Кемери" на 300 мест. Это была главная здравница курорта, где применяли современную медицинскую аппаратуру и новейшие методы лечения. Здесь лечили заболевания нервной и костно-мышечной систем, гинекологические болезни и заболевания суставов.

Санаторий был закрыт в 1995 году, и теперь здание гостиницы "Кемери" находится в частной собственности.

Островок любви



В 90-х годах XIX века в парке Кемери была расширена система каналов и вырыты два пруда с искусственными островами. Один из этих островов расположился возле Кемерской православной церкви. Остров, который позже стал известен как "Остров любви", был соединен с материком деревянным мостом.

Уже с конца XIX века здесь находился богато украшенный резьбой по дереву павильон, который был разрушен во время Первой мировой войны. Та же ротонда, которую мы видим на островке сейчас, была построена в 1928 году по проекту архитектора Фридриха Скуиньша. Здесь находился кофейный павильон, где гостям курорта предлагали безалкогольные напитки, чай и кофе с закусками, а для развлечения было установлено радио. По вечерам павильон освещался. В советское время у "Островка любви" отмечали День ребенка.

Здесь также находился причал для лодок, который можно было арендовать для прогулок по Вершупите и системе каналов.

Кемерская православная церковь Святых апостолов Петра и Павла



Православная церковь Святых апостолов Петра и Павла – старейшая церковь в Кемери. Она была построена в 1892–1893 годах по проекту архитектора Владимира Лунского. Церковь построена в стиле историзма, имитирующем архитектуру деревянных церквей Северной России.

Foto: Privātais arhīvs

Здание имеет крестообразную планировку, над парадным входом построена колокольня. Перед входом находится крыльцо, которое поддерживают две двойные колонны, характерные для древнерусского зодчества. Декоративные луковичные купола украшают шпиль колокольни, башню над большим куполом и углы церкви. Выразительность здания усиливают кружевные украшения из дерева и греческие кресты на фасаде.

Водонапорная башня



Водонапорная башня Кемери была построена в 1929 году по проекту архитектора Фридриха Скуиньша. В августе 1928 года был объявлен тендер на строительство водонапорной башни, и в том же году известный рижский подрядчик Германис Лиепиньш начал ее возведение. Рано утром 22 февраля 1929 года в здании, высота которого уже составляла 40 метров, возник пожар. Из-за очень холодной зимы внизу башни разожгли костер, который стал причиной того, что все деревянные леса, возведенные снаружи и внутри стены башни, полностью сгорели.

Тем не менее, строительство башни было продолжено. Когда-то в башне находился резервуар сероводородного источника и резервуар питьевой воды емкостью 100 кубометров. Сейчас в ней находится только резервуар с питьевой водой, объемом в 300 кубометров.

Foto: Privātais arhīvs

На верхней платформе башни (42 метра над землей) была оборудована смотровая площадка, с которой гости курорта могли любоваться окрестностями Кемери. Площадка была популярной туристической достопримечательностью с 1930 по 1941 год. В послевоенное время Кемерская водонапорная башня использовалась только для обеспечения услуг водопровода.

В 2020 году водонапорную башню отреставрировали: был полностью восстановлен ее исторический облик, а также оборудованы смотровые площадки (на третьем этаже и на крыше). На первом этаже башни появился туристический информационный пункт, на втором – экспозиция, рассказывающая об истории курорта Кемери. Всего на реставрацию парка было потрачено 12,25 млн евро.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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