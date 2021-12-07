ФОТО. Всегда есть, куда пойти – зимние прогулки по Сигулде

Снег и мороз за окном явно намекает на то, что зима наконец-то пришла! И хотя для зимних прогулок надо одеваться теплее, это не должно останавливать нас (и вас!) от поездок на природу. Тургид уже писал о том, что в эти выходные на трассах Латвии начнется лыжный сезон. Ну а те, кто не готов вставать на лыжи, могут доехать до зимней Сигулды и найти себе развлечение там, на одном из более 20 пешеходных маршрутов вокруг и около города.

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Сигулда даже запустила кампанию – "Всегда есть, куда пойти", что полностью соответствует действительности: вокруг Сигулды невероятно много разнообразных мест, куда можно отравиться в любое время года и все равно увидеть нечто новое.

Вокруг Сигулды проложено почти 30 разнообразных маршрутов: они отличаются по длине и проходят по асфальтированным дорогам, лесным и природным тропам. Про некоторые из них мы уже писали, например:

С остальными маршрутами можно познакомиться на сайте tourism.sigulda.lv.

А вот как выглядит Сигулда и ее окрестности в зимнем наряде:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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