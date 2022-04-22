ФОТО. Всего 30 километров от Риги: Природная тропа вокруг Лидумского карьера

Лидумский карьер находится всего в 30 километрах от Риги, и в конце 2018 года здесь были проведены масштабные работы по благоустройству: построены отличные пешеходные мостки и благоустроены окрестности водохранилища со скамейками, столами, грилями, детской площадкой и даже кофейным аппаратом.

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Общая длина огибающей карьер тропы составляет 2,8 километра, которые вы, шагая в нормальном темпе, пройдете примерно за 45 минут. Следует отметить, что по этой тропе легко пройти не только родителям с детскими колясками, но и людям в инвалидных колясках.

Покрытие тропы вокруг Лидума меняется от асфальтового, к гравийному и далее к деревянным пешеходным мосткам, которые обеспечивают живописную прогулку по левому берегу карьера. На тропе размещен информационный стенд с указателями о том, что и где находится вокруг карьера.

Карьер также можно назвать отличным местом для спортсменов, которые смогут не только пробежаться вокруг карьера, но и использовать во время своих тренировок недавно построенную велосипедную дорожку, длиной в пять километров, которая приведет вас от карьера в Олайнский межапарк, и еще три километра по дорожкам самого парка.

В нескольких местах вокруг карьера также устроены места для пикников, но занимать их лучше пораньше, так как желающих пожарить шашлыки возле карьера - достаточное количество. И чем теплее будет на улице, тем больше их будет.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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