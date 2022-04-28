ФОТО. Всего 60 км от Риги: интересная природная тропа по берегу Мергупе

Если хочется развеяться, а далеко от столицы уезжать не хочется — можно обратить внимание на Малпилс. И на 6,5-километровую природную тропу, которая бежит по берегу Мергупе.

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Путь по ней можно начинать с любой стороны — пройти мимо ключевых объектов все равно не выйдет. Самый простой способ – оставить машину у моста (там есть небольшая стоянка) и начать маршрут с середины тропы.

В зависимости от того, расположены вы к длинной прогулке или нет, от стенда с описанием тропы можно пойти налево или направо. Если вы стоите лицом к стенду, то, повернув налево, вас будет ждать совсем небольшая прогулка, направо же – вам придется идти существенно дальше.

Прямо сейчас, пока не улице еще не слишком жарко и не все деревья оделись в летний наряд, мы рекомендовали бы пойти налево. Скучать на тропе не придется — идешь и идешь себе по дорожкам, мостикам, ступенькам и площадкам. С последних открываются красивые виды на окрестности и речку. Вы также минуете братское кладбище (похоронены советские солдаты, погибшие при освобождении Малпилса), симпатичный мостик и площадку для пикника. Далее поднимитесь к Малпилсскому городищу (от которого остался лишь небольшой курган) и лютеранской церкви.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Известно, что эта церковь была возведена на месте древнего святилища, построенного немцами после вторжения в Латвию. Легенда гласит, что возведенные за день стены из глины рушились той же ночью. Одному немецкому господину приснился сон, что в стену церкви необходимо замуровать живую девушку. Для этой цели на следующее же утро была выбрана дочь местного рыбака – Мара. После замуровывания девушки стены церкви больше не падали.

После церкви возвращайтесь кругом к оставленной возле моста машине.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Так выглядит прогулка по правой части тропы, если вы отправитесь туда летом.

Второй вариант похода по тропе – это свернуть возле моста направо. На наш взгляд он больше подходит для более теплого времени года – почти целиком тропа ведет вдоль берега Мергупе и выходит к дубу Ото Скулме, у которого можно передохнуть. Обратно можно вернуться тем же путем или пойти по грунтовой дороге.

Если после всего этого у вас остались силы, то можно добраться до Малпилсского поместья, о котором мы совсем недавно писали.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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