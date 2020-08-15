ФОТО. Всего в 200 метрах от обрыва в Юркалне: новый гостевой домик для путешествующих по Латвии

Если вы поклонник необычных мест отдыха, то самое время присмотреться поближе к кемпингу Laukbaloži , расположенному в Вентспилсском крае, всего в 200 метрах от знаменитого крутого берега в Юркалне.

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По словам владельца кемпинга Мариса Симановича, идея такого места существовала уже давно. А несколько лет назад семья приобрела недвижимость в Юркалне, рядом с берегом. "Мы полюбили это место всем сердцем – мир, тишина и дикая природа творят с нами чудеса. Это стало неким "убежищем" для нас, а также для наших друзей. Видя, как людям нравится бывать в этом месте, стали думать о том, как им можно было бы поделиться с другими", – объясняет Марис и добавляет, что поначалу они просто сдавали дом в аренду, пока уезжали оттуда, а в этом году построили и Laukbaloži.

В данный момент в кемпинге отдыхающих ждут в трех домах, которые идеально подходят для четырех человек: семьи или отдыха с друзьями. В коттеджах есть хорошо оборудованные ванные комнаты с душем, кухня с плитой и холодильником, терраса с грилем и зоной отдыха.

В настоящее время для того, чтобы гости активно проводили время, ведутся работы на поле для футболгольфа, сочетающем в себе элементы обоих видов спорта. Осенью и зимой планируется запустить серию мероприятий, которые будут включать в себя духовные практики, медитации, различные курсы и т.д.

Более подробную информацию об этом месте можно найти здесь и здесь.