ФОТО. Всего в часе езды от Риги: благоустроенный Ледургский дендрарий с пешеходными тропами

Ледургский дендропарк, как и дендрариум в Лачупите, по сути, обязан своим существованием одному человеку. В случае с парком рядом с Ледургой – Арвидасу Янитенсу, который в 1973 году по собственной инициативе начал сажать деревья, кустарники и многолетние растения в ранее малоиспользуемой сельской местности.

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Прошло почти 50 лет и сейчас здесь насчитывается более 1000 видов и подвидов деревьев и кустарников. Здесь можно найти и магнолии, и маньчжурский орех, а также уксусное и пробковое деревья. В Ледургском дендропарке находится самая большая негосударственная коллекция древесных растений в Латвии, считающаяся охраняемым природным и культурно-историческим объектом.

Практически в центре дендрария – и, как считается, на перекрестке подземных жил – лежит камень-великан Мудургас, высотой в два метра и обхватом в 14 метров. Как он здесь появился – никто не знает, не иначе черт притащил (на самом деле или ледник, или древние люди для проведения различных ритуалов)!

Кроме того в парке есть множество разнообразных мест для отдыха с разнообразными беседками, камином и даже большим навесом для проведения многолюдных мероприятий. В парке также можно полюбоваться на разнообразные деревянные скульптуры, лабиринт, круг гороскопов и т.д.

Основная, проходящая через парк тропа доступна для людей в инвалидных колясках. Но от нее отходят и несколько других, которые позволят вам полюбоваться на множество разнообразных деревьев и кустарников.

Foto: Alise Lūse

Площадь парка составляет 47,2 га, а общая длина дорожек превышает 2,5 километра. Вход в парк платный: 2,50 евро для взрослых, 1 евро для школьников и студентов.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.