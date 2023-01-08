ФОТО. Вся Рига у ваших ног: смотровая вышка Бумбу Калнс

Для того, чтобы понаблюдать за природой, совершенно не обязательно уезжать далеко от города. Смотровая башня Бумбу Калнс находится всего в 15 минутах езды от центра города, в Болдерайских дюнах в лесу Клейсту.

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Кстати в 1919 году именно здесь происходили столкновения между борцами за свободу Латвии и бермонтовцами (войсками под командованием Павла Бермонта). Еще в период Первой Латвийской Республики там был установлен каменный блок с мемориальной доской, снятый в советское время, но сейчас восстановленный вновь.

Добраться до башни, даже если вы не на машине, очень легко – садитесь на 36 или 56 автобусы и сходите на одноименной остановке "Бумбу Калнс". Тут же есть знак, который показывает направление, в котором вы должны идти. Короткая прогулка по грунтовой дороге - и вы рядом с башней. Неподалеку от башни можно обнаружить вышеупомянутую мемориальную доску и деревянную дорожку со ступеньками, ведущую вверх на дюну.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Башня достаточно высокая, и на самом верху отлично ощущается ее покачивание и сильный ветер. Также следует учесть, что одновременно находиться на ней может не более пяти человек. Но все эти "неудобства" с лихвой компенсируются отличным видом – с башни виден Вантовый мост, Национальная библиотека, Хапакагривис, а если вам повезет с погодой, то и море. Прекрасное место для прогулки на пару часов!