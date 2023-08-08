ФОТО. Выбиты окна, повреждена крыша: прошедшая вчера буря стала причиной разрушений в Яунпилсском замке

Прошедшая вчера по территории Латвии буря оставила после себя немало разрушений: тысячи людей остались без электричества, ветер валил деревья и срывал крыши с домов, а крупный град разбивал окна у машин и даже убил и покалечил белых аистов. В Тукумском крае больше всего пострадал Яунпилсский замок, который является памятником культуры государственного значения.

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Больше всего пострадали историческая крыша и южное крыло замка, где выбито большинство окон, поврежден фасад, а из-за повреждения крыши третий этаж замка пострадал от дождя.

По словам заместителя руководителя строительного управления Тукумского края Неллии Дзиедатая, при осмотре здания Яунпилсского замка изнутри выяснилось, что град был настолько сильным, что кровля пробила цементное покрытие черепицы. В результате цемент растрескался, часть черепицы соскользнула и упала на другие плоскости крыши, повредив другую черепицу.

Пострадали и окна: на многих из них выбиты стекла, которые в настоящее время изолированы пленкой, и для устранения повреждений их придется заново застеклить или полностью заменить.

Досталось и недавно отреставрированному памятнику культурного наследия – мельничному амбару и частично восстановленной мельнице. Крыша была настолько сильно повреждена градом, что оба здания сильно пострадали от проливных дождей.

В течение всей ночи волонтеры в Тукумском крае помогали своим односельчанам, закрывая от дождя и дальнейших разрушений крыши поврежденных домов. фТукумский край открыл счет для пожертвований, с которого будут перечисляться средства на приобретение материалов и их перенаправление в пострадавшие от урагана дома. Номер счета: LV63HABA0551019072866, в назначении платежа просьба указывать "Для жертв стихийных бедствий".