ФОТО. Выложенный камнями пирс в Звейниекциемсе – для небольшой прогулки с прекрасными видами
Foto: Publicitātes foto

Если вы случайно оказались в Звейниекциемсе и вам нравится близость моря, то почему бы не совершить небольшую, но не очень простую прогулку к Северному молу, чтобы насладиться окружающим пейзажем, глядя на волны под ногами.

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Северный причал порта Скулте был построен в 1937–1939 годах и до сегодняшнего дня претерпел несколько реконструкций. Пирс, длиной 362 метра, сделан из бетона и камней. Это прекрасное место, чтобы насладиться закатом и неспешной прогулкой. Мол уходит в бухту примерно на полкилометра.

Чтобы добраться до порта Скулте на машине, можно доехать до Дома культуры Звейниекциемса и припарковаться на бесплатной парковке, осмотреть Дом культуры, спроектированный Мартой Станей, а затем пересечь реку Аге по вантовому мосту. По другую сторону реки, у порта Скулте и устья реки Аге созданы набережная и пристань. Лига Берзиня, старший консультант по туристической информации Отдела коммуникации и туризма самоуправления Саулкрасты, говорит, что до пирс придется пройти примерно 700 метров.

К молу можно подойти с северной стороны реки Аге. Стоит учесть, что добраться туда не очень просто и прогулка по нему подойдет любителям более острых ощущений. К пирсу ведет узкая тропинка вдоль забора порта. Далее следует широкий тротуар, заметно поврежденный разрушительным действием времени. Не подходит для прогулок для людей в инвалидных колясках и с ограниченными физическими возможностями. Однако пирс пользуется популярностью у семей с детьми и пожилых людей, здесь также проводятся свадебные церемонии, говорит Берзиня.

На скалистый пляж можно попасть с южной стороны реки Аге. Самый удобный способ добраться до пляжа – оставить машину у магазина Mego, который находится примерно в 400 метрах. Скалистый пляж просматривается до Кунюрдзини, а его длина составляет примерно два километра.

В Саулкрасты и Звейниекциемсе запрещено разводить костры, но можно устроить пикник с привезенными из дома бутербродами.

О том, что еще можно посмотреть в Звейниекциемсе, читайте в статье "Прогулка выходного дня: "деревня рыбаков" Звейниекциемс и что в ней можно посмотреть".

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