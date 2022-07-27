ФОТО. Выше пятиэтажки! Впечатляющие развалины Раунского замка, в котором когда-то жил рижский архиепископ

Рауна – небольшое село в северной части Латвии, в котором довольно сложно оказаться случайно – со всех сторон он окружен более интересными и заманчивыми соседями вроде Смилтене, Цесиса и Валмиеры. Но если во всех этих городах вы уже бывали, а новенького все равно хочется, то самое время заехать в Рауну. Несмотря на его крошечные размеры, в селе есть на что посмотреть. И самыми впечатляющими на наш взгляд являются развалины Раунского средневекового замка, которые расположены прямо в центре поселка.

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Раунский средневековый замок был одним из укреплений Рижского архиепископа. Замок имел важное военно-стратегическое значение, так как находился в непосредственной близости от так называемого Гауйского коридора – узкой полоски земли, принадлежавшей Ливонскому ордену, которую с двух сторон окружали земли архиепископа.

Единого мнения по поводу времени строительства замка нет до сих пор. Одни историки утверждают, что он построен в XIII веке (а если быть точнее, то в 1262 году) во времена Рижского архиепископа Альберта 3ауэрбера. Другие историки считают, что Раунский замок построен только во второй половине XIV века, т.к. первое упоминание о нем в письменных источниках появилось только в 1381 году. Известно только, что он был выше пятиэтажного дома.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В XV веке архиепископ со своим двором каждый год попеременно проживал в трех своих замках (Рауне, Кокнесе и Лимбажи), т.к. в Риге была политически неспокойная обстановка. В Раунском замке он жил с Михайлова дня (конец сентября) до Дня свечей (начало февраля). В первой половине XVI века замок перестроили. В результате перестройки он приобрёл объём, заметный в наши дни. В XVI веке был создан замковый комплекс, состоящий из центрального корпуса, трёх предзамков и 5 башен. Самая высокая башня называлась "Долговязый Каспар".

Из-за вооружённых конфликтов между орденом и Рижским архиепископом Раунский замок пострадал три раза. Первые значительные разрушения замок перенёс в XVI веке во время Ливонской войны. В XVII веке вокруг замка были насыпаны защитные валы, но в результате борьбы между поляками и шведами Раунский замок пострадал настолько сильно, что шведы решили ликвидировать его как укрепление и взорвали башни. Как военное укрепление он перестал существовать в XVII веке.

Сейчас от замка остались лишь руины, на которых возведена смотровая вышка. С нее открывается поистине чудесный вид на мирный городок, особенно прекрасный в предзакатный час. Красивыми видами можно любоваться не только с вышки, но и с крутого склона, когда-то служившего защитным рвом против врагов, и который местные жители называют "краешком неба". На территории руин можно увидеть археологические находки — обнаженные фрагменты других зданий и мощеного внутреннего дворика.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Кстати, хоть развалины епископского замка и доминируют над Рауной, в ней есть еще одно не менее интересное историческое место – городище Танискалнс, где еще примерно в шестом веке до нашей эры обитали балтийско-финские племена.

Городище расположено на левом берегу реки Рауна на горе, высота которой составляет 24 метра. Уже в древние времена здесь существовало укрепленное поселение, добраться до которого было невероятно сложно: края горы были искусственно укреплены, склоны были сделаны более крутыми и отвесными, а на северо-восточной стороне был насыпан оборонительный вал высотой три метра и вырыт ров.