ФОТО: Вызывающие Криевкални с захватывающими дух видами
Foto: Shutterstock

На обширных равнинах, пышных лесах и чудесных болотах Земгале есть множество мест для прогулок на природе. Одно из таких мест – лесистые Криевкални (Русские горы) в Добельском крае, где можно с удовольствием подышать свежим воздухом и полюбоваться панорамными видами окрестностей.

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Самая высокая часть Криевкални достигает 149 метров, и если смотреть с горы в восточном направлении, то взгляду откроется красивейший панорамный вид. А в ясную погоду самые глазастые смогут разглядеть и башни Dobeles dzirnavnieks.

ФОТО: Вызывающие Криевкални с захватывающими дух видами
Foto: Sintija Salmiņa

К горе можно подъехать на машине, но, чтобы добраться до смотровой площадки, нужно пройти пешком или проехать на велосипеде по живописной лесной дороге, что может быть довольно сложно физически. На самом верху есть деревянные скамейки и место для пикника. Там же можно и разжечь костер.


Смотровая площадка не очень большая, поэтому лучше подниматься в будние дни, когда здесь меньше людей, так как в выходные дни Криевкални становится популярным местом.

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A post shared by E/S (@edgars.slisans)


Криевкални – отличное место для прогулок. Их стоит посетить в любое время года, так как открывающийся вид никогда не разочаровывает. Даже зимой они очаровательны.

Как найти: поезжайте по дороге Добеле — Иле, через 16 км сверните направо, следуя коричневому указателю. Потом километра через четыре справа увидите деревянный указатель "Krievkalni", возле которого и начинается тропа.

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