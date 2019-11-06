ФОТО. Яркая осень в Смилтене

На улице вот уже который день господствует унылый и дождливый ноябрь. Но осень не всегда бывает настолько серой и тоскливой. DELFI Тургид предлагает вам вспомнить, как выглядел осенний Смилтене глазами фотографа Эвии Зиемини еще несколько недель назад.
Насладиться неспешной прогулкой по живописным пейзажам можно в Старом парке до променада озера Тепера. Озеро Тепера образовалось, когда перегородили реку Абула. Раньше это озеро называлось Калнэзерс ("горное озеро") и его воды вращали водяное колеса, которое поднимало молот. Кстати, именно из-за большого молота ("āmurs") озеро имело и другое название — Эмурс.
Другой вариант для прогулок – городище Цертене – взобравшись на него можно осмотреть окрестности, а также прогуляться по пешим тропам и даже устроить небольшой пикник.
Еще одно направление – озеро Ниедрая и его окрестности. Это отличное место для активного отдыха, в том числе и зимнего — живописные тропы, дорожки для скандинавской ходьбы, неспешных прогулок и наслаждением природой. Средняя глубина озера — 4 метра, а самая большая глубина 8,5 метров. Озеро Ниедрая соединяется с шестью лесными озерами — Меллузе, Салайнис, Ниедрите, Бездибенис, Зуммерс и Безварде.
TagsВидземе Активный отдых Латвия Осень Смилтене Smiltene
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