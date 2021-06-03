ФОТО. Яркое поместье Зантес и его не менее красивые окрестности

Наша страна богата на красивые, интересные усадьбы. И если часть из их, к сожалению, постепенно разрушается, то другая часть – продолжает радовать наш глаз. Как, например, поместье Зантес в Кандавском крае.

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Главное здание поместья в Занте было построено в XIX веке в стиле классицизма, пишет портал Visit Kandava. Поместье переходило из рук в руки, пока в 1881 году его не купил Август фон Книге. Во время его владения усадьбой хозяйство здесь процветало – были построены новые конюшни, амбар, другие хозяйственные постройки. К 1900 году в поместье работала ветряная мельница, кирпичный завод, в прудах разводили карпов, а на конюшнях держали лощадей. Разводили также крупный рогатый скот и овец. Все это стало возможным благодаря фон Книге и его жене, памятник которым установлен сейчас на территории усадьбы.

В 1925 году здание усадьбы отошло школе. Да и сейчас в нем размещается начальная школа Занте. Усадьба окружена красивым парком с разнообразными, посаженными там в свое время женой фон Книге деревьями.

А вот как выглядит поместье в наши дни:

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