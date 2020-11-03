ФОТО. Забавное место для ночлега – дома на воде под Ригой
Foto: Publicitātes foto

Всего в нескольких километрах от Риги, в Марупском районе, находится комплекс отдыха Viesites. Его уникальность заключается в том, что гостевые домики здесь расположены здесь прямо над водой.

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Как рассказали Тургиду представители оздоровительного комплекса, идея создания такого места возникла в 2008 году. Для того, чтобы предоставить возможность отдыха латвийским путешественникам, была куплена недвижимость Viesītes – именно так комплекс получил свое название.

Интересным это место делают коттеджи – они возведены над прудом, богатым рыбой, и популярны у рыболовов. В каждом коттедже есть терраса, с которой можно любоваться фантастическим пейзажем.

На четырех гектарах комплекса расположились четыре коттеджа на воде, беседка, место для пикника, мостики для рыбалки, место для палаток и кемпинга, баня с каминным залом, детская площадка и контактный зоопарк с домашними животными. Подробнее про комплекс отдыха можно прочитать здесь.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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