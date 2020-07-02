ФОТО. Заброшенный аэродром в Вайнёде – первые дирижабли в Латвии, охрана границ СССР и сараи для сена

Аэродром в Вайнёде в свое время был одним из крупнейших военных аэродромов Советской армии в странах Балтии. Впрочем, история этого, ныне полностью заброшенного аэродрома, началась намного раньше, в далеком 1912 году.

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Очень активно этот аэродром начала использовать немецкие войска в 1916-1917 году – в Вайнёде базировались первые дирижабли на территории Латвии, которые вылетали отсюда бомбить Ригу и Пярну, или выполняли разведку в Балтийском море. Всего в Вайнёде "стояли на приколе" пять дирижаблей, для которых было построено два гигантских ангара – Valter и Valhalla. Вайнёде стал одной из крупнейших баз дирижаблей в Европе.

После окончания Первой мировой войны и обретения Латвией независимости военный аэродром оказался не при делах: военный частей здесь не было, а вот пустовавшие после дирижаблей ангары обрели вторую жизнь – было принято решение использовать их для строительства городского рынка в Риге. В итоге 240-метровые ангары из Вайнёде снесли и переместили в столицу, где разделили на пять более коротких частей и задействовали при строительстве павильонов.

С аэродрома в Вайнёде поднимались и одни из первых латвийских планеров.

Foto: Nataly Hlapkovska

В советское время на аэродроме базировался 27-й полк противовоздушной обороны и 54-й авиационный полк истребителей, в состав которого входили 38 истребителей СУ-27 "Flanker" и МИГ-29. Это был полк, предназначенный для охраны границ СССР, и его дежурное звено могло подняться в воздух за считанные минуты, а его подлетное время до границы государства составляло 5 минут. Аэродром в Вайнёде был одним из 16 аэродромов в СССР, на котором вообще размещались Су-27.

После Кубинского кризиса 1962 года, в 1964 году в нескольких километрах к северу от аэродрома в Вайнёде были размещены три ядерные ракеты средней дальности ШПУ Р-14У Чусовая, находившиеся в подчинении расположенного в Приекуле 344-го ракетного полка.

Foto: Nataly Hlapkovska

В начале 1990-х годов полк был перебазирован в Россию, а аэродром был частично разобран. Так, например, большие железобетонные панели, покрывающие взлетную полосу и прочую территорию взлетного поля, были использованы для благоустройства Лиепайского порта. Жилые же дома для офицеров и членов их семей, а также другие военные постройки были разрушены.

Сейчас на аэродроме сохранилось около 16 ангаров и часть взлетно-посадочной полосы - 1800 м из 2500 м. Впрочем, ангары похоже активно используются местными жителями для хранения в них сена, а также досок и древесины.