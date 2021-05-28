ФОТО. Заброшенный санаторий в Балдоне, который когда-то был крупнейшим в Российской империи

Санаторий в Балдоне, наверное, самое знаменитое заброшенное место в Латвии (с ним может потягаться, наверное, только военный городок в Скрунде). Желающих полюбоваться или полазить по этим развалинам до сих пор набирается достаточное количество. Но ведь когда-то здесь не просто теплилась жизнь, когда-то он был одним из лучших и самых престижных санаториев Латвии..

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Хотя балдонский серный источник известен с XV века, курорт начал формироваться лишь в 1795 году, когда Курляндское герцогство стало частью Российской Империи. Весть о целебных свойствах серного источника быстро распространилась, на лечение стали приезжать люди из далеких мест, в том числе придворные из Санкт-Петербурга, рассказывает портал Baldone.lv.

Барон фон Ливен, тогдашний арендатор Балдонской усадьбы, приказал обустроить источник и возвести над ним крышу.

Балдонский курорт является старейшим в Балтии. Официальной датой его основания принято считать 25 сентября 1797 года, когда император России Павел I приказал создать там лечебное учреждение.

Foto: Nataly Hlapkovska

После 1805 года земля вокруг источника перешла под контроль барона фон Корфа, начались масштабные строительные работы, число посетителей серных источников с каждым годом увеличивалось и вскоре Балдоне стал крупнейшим серным источником и климатическим курортом Российской империи. Лечение в Балдоне проходил даже король Франции Людовик XVIII.

После Первой мировой войны курорт по-прежнему процветал. От станции Икшкиле до Балдоне ходил конный трамвай, открылось автобусное сообщение Рига-Балдоне. Строились пансионаты и дачи. В 1936 году на берегу реки Кекавини было обустроено место для купания, оснащенное раздевалками и душевыми кабинками, комнатами отдыха, кафе, трамплином, высотой пять метров, и бассейном для детей. В бассейне проводились соревнования по плаванию, прыжкам с высоты и водному поло.

Foto: Nataly Hlapkovska

В 1939 году был построен новый ванный дом – гордость Балдоне. Он располагался в красивом парке. Во время Второй мировой войны лечебницу закрыли, но сразу после окончания войны деятельность заведения возобновилась. В Советское время до 1991 года лечебница являлась санаторием бальнеологического типа, где использовали добытые в Балдоне сероводородную минеральную воду и лечебные грязи.

В качестве дополнительных процедур, позволяющий пациентам побыстрее выздороветь, предлагались климатотерапия, массажи, сбалансированное питание, сауны, лечебная физкультура, различные души и ингаляции. За год Всесоюзный курорт в Балдоне посещало более 5 тысяч человек.

Foto: Nataly Hlapkovska

Ванны с серной водой и экстрактом хвойных пород, солью или углекислым газом назначались людям с заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем, с кожными, гинекологическими и другими заболеваниями. Пациентам же с заболеваниями желудочно-кишечного тракта назначали пероральный прием воды. Добытые из местного болота грязи в сочетании с другими лечебными средствами давали хороший результаты при лечении ревматизма, болезней суставов, мышц и периферической нервной системы.

Foto: Nataly Hlapkovska

Санаторий прекратил работу с распадом Советского Союза. Он был полностью закрыт в результате приватизации в 1996 году.

Сиреневый парк был основан в 1985 году. В настоящее время здесь воспроизведены исторические скульптуры белочки, Мары и ящерки, разрушенные в 1990-е годы. Белочка – символ Балдоне, а скульптура Мары была создана в честь серного источника. Согласно легенде, ослепшая девушка Мара ежедневно умывалась водой из источника, что помогло ей вернуть зрение. Серный источник со скульптурой ящерки, которая ранее была отлита из бронзы, внесен в список охраняемых государством памятников культуры.

Foto: Nataly Hlapkovska

Также в парке находится специальная тропа для босых ног: ее покрытие изготовлено из нескольких природных и созданных руками человека материалов: песка, кусочков керамзита, разнообразных шишек и т.д.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.