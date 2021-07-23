ФОТО. Загадочная древняя долина Эмбуте в Курземе

В Курземе достаточно мест, которые стоит увидеть не один раз, а возвращаться туда вновь и вновь. Одно из таких мест – природный парк Эмбуте, тропа которого знакомит всех желающих с очень необычным местом – древней долиной Эмбуте.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Древняя долина Эмбуте – одно из самых красивых, интересных и таинственных мест в Курземе. Необычная атмосфера здесь ощущается прямо со входа в долину, который обозначен мечами и щитами по обеим сторонам дороги. С этим местом вообще связано множество преданий и сказаний. Одним из наиболее известных является романтическая легенда о любви куршского вождя Индулиса и дочери немецкого комтура Арии. В месте, где они впервые встретились, находятся дубы Арии и Индулиса.

Холмистая долина Эмбуте – одно из первых мест в Латвии, где начал отступать ледник. До введения христианства здесь было важное священное место с самым высоким холмом в Курземе – горой Криву. В центральной части долины возвышается городище куршей или Индулиса.

Природный парк в Эмбуте был основан в 1977 году для защиты ландшафта, видов и биотопов на территории 232 га. Трехкилометровая природная тропа, вьющаяся по холмам древней долины, хорошо обустроена, здесь есть лестницы, смотровые площадки и башня. Прогулку рекомендуется начинать от Информационного туристического центра, где можно узнать о самых важных местных достопримечательностях. Там же можно припарковать и машину.

Когда будете идти по тропе, то заметите старинное поместье, руины немецкого рыцарского замка, развалины древней церкви, городище Эмбуте, с которого открывается прекрасный вид на долину, а также долину и дамбу Йоду и могилу Индулиса. Учтите также, что из-за нескольких длинных крутых подъемов тропа недоступна для людей с ограниченными физическими возможностями и посетителей с детскими колясками.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.