ФОТО. Захватывающие игры волн на Северных фортах Лиепаи
Foto: Gleb Fjodoroff

У теплого моря, безусловно, есть свои плюсы, но не меньшим очарованием обладают и моря холодные, северные. Особенно если там есть не только ветер и волны, но места, на которые стоит посмотреть. Как, например, лиепайские Северные форты.

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Северные форты являются частью Лиепайской крепости, которая была построена в конце 19 – начале 20 века, для защиты Лиепайской военно-морской базы от нападений вероятного противника. Система укреплений опоясывала весь город.

В ноябре 1908 года Лиепайскую крепость ликвидировали, так как признали, что ее строительство было стратегической ошибкой. Часть пушек демонтировали и отвезли в Каунасскую крепость в Литве, часть переплавили. Артиллерийские батареи, подземные сооружения и пороховые склады пытались взорвать, однако желаемый результат достигнут не был. В итоге остатки самой новой и современной крепости царской России сохранились до наших дней.

А вот такими Северные форты и море увидел фотограф Глеб Федоров. Другие его фотографии можно посмотреть здесь.

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