ФОТО. Захватывающие виды на древнюю долину реки Абавы с высоты птичьего полета

Не секрет, что латвийская природа прекрасна и восхитительна, хотя мы об этом часто забываем. Тургид предлагает вам взглянуть на захватывающие дух снимки, сделанные Эдгарсом Спарансом во время похода BeActive по древней долине Абавы, которые еще раз доказывают, насколько красивы латвийские пейзажи.

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На сделанных снимках можно найти комплекс отдыха Zviedru cepure, Художественный музей под открытым небом в Педвале, хозяйство Drubazas с ботанической тропой и Винная гора в Сабиле.

Foto: Edgars Sparāns

Художественный музей под открытым небом в Педвале расположен на левом берегу долины Абавы, напротив Сабиле, в непосредственной близости от усадеб Фиркспедвале и Бринькпедвале, и предлагает посетителям увидеть под открытым небом более 150 произведений искусства. Территория музея площадью 100 гектаров состоит из цветущих лугов, пологих склонов, глубоких долин и извилистой реки.

На ботанической тропе Drubazas, на террасах долины Абавы, произрастают особо охраняемые биотопы, которые находятся под угрозой исчезновения и по всей Европе – естественные луга различных типов, уникальное известковое травяное болото, обширные можжевеловые рощи.

Foto: Edgars Sparāns

Комплекс отдыха Zvieru cepure предлагает различные развлечения и активный отдых.

Самым узнаваемым символом Сабиле является Винный холм. На туристическом сайте города упоминается, что эта гора уникальна тем, что занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый северный виноградник, где виноград выращивают под открытым небом. Вершина горы находится примерно на 34 м над уровнем города и реки Абавы и на 115 м над уровнем моря.