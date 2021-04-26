ФОТО. Захватывающий пешеходный маршрут: 16-километровый круг около Кандавы

Для того, чтобы увидеть настоящую Латвию, нужно выбраться на природу. И чем дальше от столицы, тем лучше. На этот раз Эдгар Плешс приглашает читателей Тургида отправиться с ним за 95 километров от Риги, в Кандаву.

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Итак, слово путешественнику: "Полтора часа езды от Риги – и вы вначале маршрута. На самом деле маршрут можно начать из любой точки, поскольку он круговой. Может показаться, что Кандава – не самое популярное место для пеших прогулок, но в ней есть своя красота и очарование".

"Я отправился в поход из центра Кандаву, у моста через Абаву. Если вы приедете сюда на машине, то проблем с парковкой не возникнет – в начале пути есть очень большая бесплатная парковка".

Маршрут проведет нас по каменному мосту через Абаву (это старейший мост в Латвии, построенный из валунов). Далее вы окажетесь на природной тропе болота Чужу. Тропа здесь закольцована, и ее длина составляет 4,4 километра. На части тропы – деревянные мости, часть же пути придется пройти по земле. Болото Чужу – единственное место в Латвии, где на территории в 96 га растет так называемый курильский чай (Pentaphylloides fruticosa) – небольшой кустарник с красивыми желтыми цветочками.

Foto: Edgars Plešs, Travelfree.lv

Здесь же находится и серный источник. Его лечебные свойства были открыты Жаном Данненбергом, когда он лечил ревматизм. В 1903 году здесь была открыта лечебница, которая быстро завоевала популярность и проработала до 1940 года, пишет портал visitkandava.lv.

"У реки Абава есть благоустроенная зона отдыха, где можно посидеть, расслабиться, перевести дух и послушать пение птиц", - продолжает рассказывать Эдгарс.

"Дальше маршрут ведет к бывшему мельничному озеру Тетериню и дальше через леса и поля снова к Абаве. Во время прогулки мы не встретили ни одного человека, хотя на дворе и были выходные".

Пройдя немного вдоль берега Абавы, поворачиваем назад и идем до автодрома Кандавского сельскохозяйственного техникума и далее мимо него вновь возвращаемся к озеру Тетериню и небольшому плавательному бассейну (но уже с другой стороны). Здесь можно полюбоваться на скульптуры русалки и Нептуна. Кроме того, это отличное место для занятий спортом: рядом находятся находится бассейн, футбольное поле, несколько баскетбольных площадок, теннисные корты, волейбольные площадки и т. д. Неторопливо возвращаемся к мосту через Абаву, с которого мы и начали свой маршрут.

Foto: Edgars Plešs, Travelfree.lv

"Этот маршрут – если вдруг он показался вам коротким – можно удлинить, добавив к нему несколько разных мест на правом берегу реки Абавы. Например, городище Бруниниеку, пороховую башню, Старый город Кандавы, Куршское городище и т.д."

Расположение: Кандава (примерно 95 км от Риги).

Как добраться: на машине или общественном транспорте (автобусе).

Длина: от 16 до 17 километров (круговой).

Покрытие: лесные тропы, деревянные мостки, грунтовые дороги, асфальт.

Сложность: легкая / средняя.

Координаты отправной точки:

Вы можете скачать навигационный файл маршрута ".gpx" здесь.

Заметки:

Маршрут не очень сложный, поэтому он подходит всем. Однако, если вы никогда не проходили более 15 километров за раз, то это не самый лучший стартовый маршрут для проверки вашей выносливости.

Маршрут был пройден 17 апреля 2021 года, но пройти по нему можно в любое другое время. И, собираясь на природу, помните: не оставляйте за собой мусора!

И учтите, что если на картинговой трассе Кандавы в этот день будут проводиться какие-то соревнования или просто занятия, то вы услышите шум проезжающих картов даже на тропе болота Чужу.

С другими приключениями Эдгара Плешса вы можете познакомиться в его блоге "Travelfree.lv".

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.