ФОТО. Замок, который никто не видел – руины средневекового замка в Ропажи

В Латвии можно встретить достаточно количество развалин средневековых замков. И чаще всего – несмотря на их довольно печальное состояние – мы можем представить себе, как они выглядели во времена их расцвета: по сохранившимся изображениям, описаниям и свидетельствам очевидцев. Но замок в Ропажи не таков! Истинное изображение замка нигде не сохранилось, поэтому его посетители могут ориентироваться только по стенам и нарисованной археологами карте.

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Первое свидетельство о Ропажском замке, или замке братьев Ливонского ордена, дает Реестр ливонских замков от 1467 года. Археологи неоднократно проводили раскопки на месте средневекового замка в Ропажи, но проследить историю строения полностью так и не смогли. Недавние археологические исследования показали, что замок был заселен уже в XIII веке, а не в XIV веке, как считалось ранее. Доказательством того, что территория замка была заселена ранее, являются найденные орнаменты, характерные для ливов.

На территории замка также были найдены монеты XIV века и различные предметы старины, такие как ножи, мушкеты, а также необычно крупная подковообразная брошь, характерная для древних народов Эстонии.

Замок был построен с целью создания кольца укреплений вокруг Риги, чтобы в случае необходимости перекрыть доступ в Ригу на участке между Адажским замком и Саласпилсом. В средние века замок служил хозяйственным замком и центром графства. Зимой 1559 года, во время Ливонской войны, замок был сожжен московскими войсками, утратил военное назначение и в XVII веке был занят другими владельцами. Люди продолжали жить здесь вплоть до начала XVII века, но к концу XVII он оказался окончательно заброшен, а из массивных камней замка были возведены другие постройки.

Самое же удивительное во всей этой истории с Ропажским замком, так этот тот факт, что никто не знает, как он выглядел во времена своего расцвета. Первые известные рисунки были сделаны Иоганном Кристофом Бротце в XVIII веке и на них изображено только то, что осталось от замка к тому времени.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

По мнению археологов, которые провели немало времени на развалинах Ропажского замка, пытаясь определить его истинную форму и возраст, важно сохранить хотя бы те стены строения, которые сохранились до наших дней. Верхняя часть кладки закрыта деревянной крышей, что защищает оставшиеся постройки и предотвращает исчезновение важного объекта исторического исследования. Посещение руин замка бесплатно и безопасно для посетителей.

Наиболее красиво руины замка выглядят летом или осенью, но посмотреть на них можно и сейчас.

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