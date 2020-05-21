ФОТО. Замок Лиелстраупе, где когда-то находилась наркологическая клиника

Лиелстраупский замок "появился на свет" в 1263 году в качестве резиденции вассала рижского архиепископа. И это единственная сохранившаяся в Латвии постройка, которая соединяет в себе средневековый замок и церковь.

С небольшими перерывами замок находился во владении семьи Розен примерно со второй половины XIII века и до 1939 года. В перерывах же здесь размещался женский иезуитский монастырь, владения губернатора Петера де Ласси и генерал-губернатора Джорджа Броуна.

В летописях говорится, что замок серьезно пострадал в 1681-84 годах, после чего долго время не восстанавливался. В 1905 году, во время революции, замок в очередной раз сгорел и окончательно его восстановить смогли лишь в 1909 году под руководством архитектора Вильгельма Бокслафа. В 1939 году последний владелец замка Ганс Розен перебрался в Германию.

В годы советской власти в замке находились машинно-тракторная станция Лиелстраупе, учебные помещения, мастерские и общежитие трактористов. С 1963 года в замке работала наркологическая больница Страупе. Но несколько лет назад она была закрыта и теперь помещения и церкви, и замка открыты для просмотра.

Из интерьеров замка сохранились дубовая лестница, дверные полотна и паркет, а также изразцовые печи начала XX века. На башне замка видны часы, сделанные местным часовщиком Айде, а в церкви можно полюбоваться на хоры органа XVII века и живопись кафедры XVIII века.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.