ФОТО. Замок Улдевена: настоящая крепость древних латышей всего в 60 км от Риги
Foto: Nataly Hlapkovska

Лиелварде – то самое место, где построили из бревен самый первый замок в Латвии. А сейчас Лиелварде, а если точнее – замок Улдевена – единственное место в Латвии, где можно познакомиться с бытом древнелатышского правителя XI-XII веков. И если вам кажется, что жил он хорошо, то спешим вас заверить, что вопрос "как они вообще выжили?!" занимал нас всю прогулку по замку – а гуляли мы по нему не меньше двух часов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Замок Улдевена создал художник и большой любитель истории Агрис Лиепиньш. Эта "деревянная визуализация" основана на результатах исследований остатков древних строений, найденных в разных местах Латвии – в Талсинском, Даугмальском, Межотненском, Терветском краях – и является версией Лиепиньша о резиденции Улдевена – вождя племени Лиелвардского края.

ФОТО. Замок Улдевена: настоящая крепость древних латышей всего в 60 км от Риги
Foto: Nataly Hlapkovska

Территорию замка окружает стена, за которую люди прятались в случае нападения. А в центре замка расположились разнообразные строения, характерные для той эпохи: несколько жилых домов (включая как землянку, так и четырехкомнатные "хоромы"), дом вождя, святой камень, колодец, разнообразные мастерские, свинарник, конюшня и т.д.

ФОТО. Замок Улдевена: настоящая крепость древних латышей всего в 60 км от Риги
Foto: Nataly Hlapkovska

Обычно замки располагались на холмах или берегах рек, так что захватить его было не очень-то просто. В спокойное время в замке проживала семья вождя – обычно около 20 человек, но во время осады здесь могло укрыться аж до трех тысяч человек. Но надо хорошо помнить, что древние люди были ниже нас ростом, да и двери в домах делались очень небольшими. Поэтому будьте готовы к тому, что пролезая по укрепленной стене с одного ее края на другой, вы можете внезапно приложиться головой об низко расположенное бревно.

ФОТО. Замок Улдевена: настоящая крепость древних латышей всего в 60 км от Риги
Foto: Nataly Hlapkovska

Но главное, что все постройки открыты, везде можно залезть, посмотреть и почитать описание. А если вам и этого окажется мало, то всегда можно пообщаться с самим создателем замка – Агрисом Лиепиньшем – и он расскажет вам все, что вы хотели бы знать о жизни древних латышей, о том, в кого они верили и чем занимались. А еще добавит, что замком они занимаются вот уже больше 20 лет и даже нашли однажды в нем самый настоящий клад – горшочек с монетами времен Ливонской войны.

ФОТО. Замок Улдевена: настоящая крепость древних латышей всего в 60 км от Риги
Foto: Nataly Hlapkovska

Открыт замок с четверга по воскресенье с 10:00 до 18:00, цена билета 4 евро для взрослых и 2 евро – для детей. Но поторопитесь, по словам создателя и бессменного смотрителя замка Агриса, на зиму они обычно закрываются – нужно приводить в порядок свое хозяйство, чинить поломанное и менять вышедшее из строя. В этом году Улдевена закроется, скорее всего, в начале ноября – очень уж сложный год выдался.

А вот как выглядит замок изнутри:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

5

Source

Delfi Turgid

Tags

Лиелварде Видземе Активный отдых
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что привезти на память из Вентспилса
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt