ФОТО. Замок Улдевена: настоящая крепость древних латышей всего в 60 км от Риги

Лиелварде – то самое место, где построили из бревен самый первый замок в Латвии. А сейчас Лиелварде, а если точнее – замок Улдевена – единственное место в Латвии, где можно познакомиться с бытом древнелатышского правителя XI-XII веков. И если вам кажется, что жил он хорошо, то спешим вас заверить, что вопрос "как они вообще выжили?!" занимал нас всю прогулку по замку – а гуляли мы по нему не меньше двух часов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Замок Улдевена создал художник и большой любитель истории Агрис Лиепиньш. Эта "деревянная визуализация" основана на результатах исследований остатков древних строений, найденных в разных местах Латвии – в Талсинском, Даугмальском, Межотненском, Терветском краях – и является версией Лиепиньша о резиденции Улдевена – вождя племени Лиелвардского края.

Foto: Nataly Hlapkovska

Территорию замка окружает стена, за которую люди прятались в случае нападения. А в центре замка расположились разнообразные строения, характерные для той эпохи: несколько жилых домов (включая как землянку, так и четырехкомнатные "хоромы"), дом вождя, святой камень, колодец, разнообразные мастерские, свинарник, конюшня и т.д.

Foto: Nataly Hlapkovska

Обычно замки располагались на холмах или берегах рек, так что захватить его было не очень-то просто. В спокойное время в замке проживала семья вождя – обычно около 20 человек, но во время осады здесь могло укрыться аж до трех тысяч человек. Но надо хорошо помнить, что древние люди были ниже нас ростом, да и двери в домах делались очень небольшими. Поэтому будьте готовы к тому, что пролезая по укрепленной стене с одного ее края на другой, вы можете внезапно приложиться головой об низко расположенное бревно.

Foto: Nataly Hlapkovska

Но главное, что все постройки открыты, везде можно залезть, посмотреть и почитать описание. А если вам и этого окажется мало, то всегда можно пообщаться с самим создателем замка – Агрисом Лиепиньшем – и он расскажет вам все, что вы хотели бы знать о жизни древних латышей, о том, в кого они верили и чем занимались. А еще добавит, что замком они занимаются вот уже больше 20 лет и даже нашли однажды в нем самый настоящий клад – горшочек с монетами времен Ливонской войны.

Foto: Nataly Hlapkovska

Открыт замок с четверга по воскресенье с 10:00 до 18:00, цена билета 4 евро для взрослых и 2 евро – для детей. Но поторопитесь, по словам создателя и бессменного смотрителя замка Агриса, на зиму они обычно закрываются – нужно приводить в порядок свое хозяйство, чинить поломанное и менять вышедшее из строя. В этом году Улдевена закроется, скорее всего, в начале ноября – очень уж сложный год выдался.

А вот как выглядит замок изнутри:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.