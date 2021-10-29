ФОТО. Замок в Дундаге, где живет Зеленая дама
Foto: Elita Skrupska

Если вы решили поехать на Колкасрагс, то на обратном пути можно заглянуть и в Дундагу – она расположена совсем рядом, а погулять там совершенно точно есть где. Например, именно в Дундаге расположен самый большой замок Северного Курземе – Дундагский замок. К тому же он очень хорошо сохранился.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Рижский Домский капитул начал строить его в середине XIII века, в 1434 году замок купил Курземский епископ, а с XVI до XX века он принадлежал помещикам Майделам и Остен-Закенам. Замок два раза сгорал, неоднократно перестраивался, в последний раз — после сожжения в 1905 году. С замком связано много сказаний, самое популярное из них — о Зеленой деве.

В наши дни Дундагский замок является местом масштабных праздников, тут играются свадьбы, проводятся дегустации местных блюд, можно удобно и недорого устроиться на ночлег. В замке находится также Художественная и музыкальная школа.

В одном из помещений можно ознакомиться с галереей бывших владельцев замка, а также с небольшой выставкой фотографий и рисунков, на которых изображены различные этапы строительства замка.

На первом этаже замка в 2008 году была открыта постоянная экспозиция "Крокодилье гнездо" — о популярном земляке Арвиде Блументале (1925–2006), который охотился на крокодилов и трудился на добыче опалов в Австралии, и стал прототипом кинофильма "Крокодил Данди", в мире больше известного как Crocodile Harry. Кроме того, там же можно встретиться с почти настоящими крокодилами.

К сожалению, сейчас замок закрыт для посещений, но вы можете полюбоваться фотографиями замка, которые сделала не так давно Элита Скрупска.

Вокруг замка можно найти еще несколько достопримечательностей:

Крокодил

Бетонная скульптура, созданная О. Скарайнисом в 1995 году, является памятным знаком, посвященном "настоящим дундагским мужчинам" и напоминает о приключениях в далекой Австралии бывшего жителя Дундаги Арвида Блументаля — искателя приключений и охотника на крокодилов. Он убил около 10000 крокодилов и стал прототипом героя известного фильма Поля Хогана "Крокодил Данди".

Скульптуру весом в две тонны Дундаге подарил почетный консул Латвии в Чикаго Норберт Клауценс.

Дундагский парк

Парк был заложен в 17 веке, когда поместьем владели фон дер Остен-Закены. Северная часть парка была построена как регулярная система стриженых липовых аллей, а в Южной части была свободная планировка с видами на просторные пролески, вековые дубы, группы деревьев и рощи. Много дубов, ясеней, лип, черной ольхи. Общая площадь парка составляет 21,7 га. В парке встречается 48 пород деревьев. Несколько вековых дубов. Во время поместья парк в народе называли "оленьим садом ", потому что туда завезли оленей, которых выращивали и потом охотились на них. С 1957 года парк находится под государственной охраной.

Калнадарзс

Калнадарзс представляет собой обрамленный липовой аллеей островок в озере Дзирнавэзерс, место древнего селения.

В 1981 году археологи Института истории Академии наук Латвийской ССР на островке осуществили небольшие пробные раскопки, подтвердившие, что на острове еще в древности существовала укрепительная система. Во время раскопок обнажились остатки каменных и земляных валов, которые по размерам и характеру напоминают укрепления, встречающиеся в городищах железного века. Были найдены также украшения, свидетельствующие о том, что это место было населено также после немецкого вторжения в 13 веке.

Дундагская евангелически-лютеранская церковь

Строительство нынешней каменной церкви было завершено в 1766 году при владельце Дундагского замка фирсте Карла Остен-Закена (1726–1794). До начала 20-х годов 20 века церковь служила обоим приходам — немецкому и латышскому. Новое здание было намного просторнее и светлее обоих предыдущих.

В 1897 году вместо прежней церковной башни возвели нынешнюю стройную башню. В 1935 году церкви был присвоен статус архитектурного памятника. В церкви находится алтарная картина Яниса Розенталса "Пасхальное утро" и орган, построенный в 1859 году латышским крестьянином Ансисом Динсбергсом. В церкви находятся также дорогие реликвии: Библия (1689) и подаренная Карлисом Улманисом в 1936 году гостевая книга с его записью.

Дактерлея

В 1811 году в Дундаге был основан докторат. От него произошло название долины реки. Само здание доктората до наших дней не сохранилось, но открытая в Дактерлее в 1883 году аптека тут находится до сих пор!

Однако самый яркий штрих в Дактерлею внес врач и языковед Юрис Барс, работавший там с 1844 до 1855 года. Наряду с лечебной практикой он успел совершить настоящий переворот в латышском языкознании, предложив новую орфографию, в которой не было двойных согласных, "скопления" букв, посоветовал знак длинноты гласных изображать черточкой, а также ввел ряд других улучшений языка. Сегодня трудно представить латышский язык без реформы Бара.

В Дактерлее находится популярный среди местных жителей и гостей родник здоровья.

Старая водонапорная башня

Водонапорная башня построена в 1800 году, ее высота — 17,8 м, а окружность — 22,2 метра. Четыре этажа башни построены из камня, а пятый – из дерева (в форме восьмиугольника). Толщина стены — приблизительно 90 см. Дверь сводообразная, окна прямоугольные. В наши дни водонапорная башня уже не выполняет своих функций.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Для тех, кто устал от новостей и хочет просто полюбоваться на красивую Латвию, у нас есть Instagram!

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Поместья и замки Латвии Дундага Курземе Мызы и замки Латвии
0
Galamērķi
0
Pilis un muižas
44761256
Kurzeme
43896602
Latvija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой