ФОТО. Замок в Дундаге, где живет Зеленая дама

Если вы решили поехать на Колкасрагс, то на обратном пути можно заглянуть и в Дундагу – она расположена совсем рядом, а погулять там совершенно точно есть где. Например, именно в Дундаге расположен самый большой замок Северного Курземе – Дундагский замок. К тому же он очень хорошо сохранился.

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Рижский Домский капитул начал строить его в середине XIII века, в 1434 году замок купил Курземский епископ, а с XVI до XX века он принадлежал помещикам Майделам и Остен-Закенам. Замок два раза сгорал, неоднократно перестраивался, в последний раз — после сожжения в 1905 году. С замком связано много сказаний, самое популярное из них — о Зеленой деве.

В наши дни Дундагский замок является местом масштабных праздников, тут играются свадьбы, проводятся дегустации местных блюд, можно удобно и недорого устроиться на ночлег. В замке находится также Художественная и музыкальная школа.

В одном из помещений можно ознакомиться с галереей бывших владельцев замка, а также с небольшой выставкой фотографий и рисунков, на которых изображены различные этапы строительства замка.

На первом этаже замка в 2008 году была открыта постоянная экспозиция "Крокодилье гнездо" — о популярном земляке Арвиде Блументале (1925–2006), который охотился на крокодилов и трудился на добыче опалов в Австралии, и стал прототипом кинофильма "Крокодил Данди", в мире больше известного как Crocodile Harry. Кроме того, там же можно встретиться с почти настоящими крокодилами.

К сожалению, сейчас замок закрыт для посещений, но вы можете полюбоваться фотографиями замка, которые сделала не так давно Элита Скрупска.

Вокруг замка можно найти еще несколько достопримечательностей:

Крокодил

Бетонная скульптура, созданная О. Скарайнисом в 1995 году, является памятным знаком, посвященном "настоящим дундагским мужчинам" и напоминает о приключениях в далекой Австралии бывшего жителя Дундаги Арвида Блументаля — искателя приключений и охотника на крокодилов. Он убил около 10000 крокодилов и стал прототипом героя известного фильма Поля Хогана "Крокодил Данди".

Скульптуру весом в две тонны Дундаге подарил почетный консул Латвии в Чикаго Норберт Клауценс.

Дундагский парк

Парк был заложен в 17 веке, когда поместьем владели фон дер Остен-Закены. Северная часть парка была построена как регулярная система стриженых липовых аллей, а в Южной части была свободная планировка с видами на просторные пролески, вековые дубы, группы деревьев и рощи. Много дубов, ясеней, лип, черной ольхи. Общая площадь парка составляет 21,7 га. В парке встречается 48 пород деревьев. Несколько вековых дубов. Во время поместья парк в народе называли "оленьим садом ", потому что туда завезли оленей, которых выращивали и потом охотились на них. С 1957 года парк находится под государственной охраной.

Калнадарзс

Калнадарзс представляет собой обрамленный липовой аллеей островок в озере Дзирнавэзерс, место древнего селения.

В 1981 году археологи Института истории Академии наук Латвийской ССР на островке осуществили небольшие пробные раскопки, подтвердившие, что на острове еще в древности существовала укрепительная система. Во время раскопок обнажились остатки каменных и земляных валов, которые по размерам и характеру напоминают укрепления, встречающиеся в городищах железного века. Были найдены также украшения, свидетельствующие о том, что это место было населено также после немецкого вторжения в 13 веке.

Дундагская евангелически-лютеранская церковь

Строительство нынешней каменной церкви было завершено в 1766 году при владельце Дундагского замка фирсте Карла Остен-Закена (1726–1794). До начала 20-х годов 20 века церковь служила обоим приходам — немецкому и латышскому. Новое здание было намного просторнее и светлее обоих предыдущих.

В 1897 году вместо прежней церковной башни возвели нынешнюю стройную башню. В 1935 году церкви был присвоен статус архитектурного памятника. В церкви находится алтарная картина Яниса Розенталса "Пасхальное утро" и орган, построенный в 1859 году латышским крестьянином Ансисом Динсбергсом. В церкви находятся также дорогие реликвии: Библия (1689) и подаренная Карлисом Улманисом в 1936 году гостевая книга с его записью.

Дактерлея

В 1811 году в Дундаге был основан докторат. От него произошло название долины реки. Само здание доктората до наших дней не сохранилось, но открытая в Дактерлее в 1883 году аптека тут находится до сих пор!

Однако самый яркий штрих в Дактерлею внес врач и языковед Юрис Барс, работавший там с 1844 до 1855 года. Наряду с лечебной практикой он успел совершить настоящий переворот в латышском языкознании, предложив новую орфографию, в которой не было двойных согласных, "скопления" букв, посоветовал знак длинноты гласных изображать черточкой, а также ввел ряд других улучшений языка. Сегодня трудно представить латышский язык без реформы Бара.

В Дактерлее находится популярный среди местных жителей и гостей родник здоровья.

Старая водонапорная башня

Водонапорная башня построена в 1800 году, ее высота — 17,8 м, а окружность — 22,2 метра. Четыре этажа башни построены из камня, а пятый – из дерева (в форме восьмиугольника). Толщина стены — приблизительно 90 см. Дверь сводообразная, окна прямоугольные. В наши дни водонапорная башня уже не выполняет своих функций.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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