ФОТО. Завалило: Латвию накрыл снег

Нынешняя зима не баловала нас снегом практически до самого конца. И даже не смотря на то, что на дворе 27 февраля, в Риге снежный покров в последние месяцы видели от силы пару раз. Впрочем, одной Ригой Латвия не ограничивается и конец февраля успел приятно порадовать жителей других регионов нашей страны, превратив часть городов в настоящую зимнюю сказку.

Вот так, например, выглядит сейчас заснеженное Гулбене:

А это Балви, который преобразился полностью практически за одну ночь.

В Алуксне же снегу видимо понравилось настолько, что с наступлением утра он и не подумал прекращаться. Снежный покров там уже достиг 15 сантиметров, а температура воздуха опустилась до -1 градуса. Согласно прогнозам, такая погода сохранится в Алуксне в течение всех выходных.

Ругайский край также может похвастаться неплохим снежным покровом – на фотографиях запечатлены окрестности озера Божевас. Слой снега утром достигал 12 сантиметров, но сейчас слегка уменьшился.

Согласно прогнозам погоды на предстоящие сутки, в ночь на пятницу снег стоит ожидать во многих районах Латвии. Рига, наверняка, останется без него, но если вы живете в месте, где зима таки решит показаться, то присылайте свои фотографии на celojumi@delfi.lv и мы с удовольствием ими поделимся со всеми.