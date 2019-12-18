ФОТО. Зажгли по-новогоднему: 22 самых красивых елочки Латвии

Уже в ноябре латвийские города начинают готовиться к зимним праздникам и украшать улицы и дома разноцветными гирляндами и фонариками. И это мы не говорим о главном символе праздников – елочке. В этом году DELFI также решил выяснить, как выглядят самые красивые елочки в Латвии.
Наши коллеги составили гигантскую подборку из 76 городов (больше, чем когда бы то ни было), а мы выбрали из них наиболее, на наш взгляд, привлекательные.
В этот список не вошла Рига – она, как столица, может позволить себе намного больше небольшого городка где-нибудь в Латгалии. Зато остальные 22 наиболее интересных городов оказались разбросаны по всей стране: в подборке вы встретите как солидные елки из Лиепаи и Вентспилса, так и симпатичные елочки из Икшкиле (наш выбор!) или Краславы.
Кулдига, Салдус и Смилтене попали в наш список аж третий год подряд, а вот Скрунда или тот же Икшкиле оказались здесь впервые и сразу произвели приятное впечатление. В общем, смотрите сами:
Бауска
Как и в прошлом году, нынешняя елочка в Бауске состоит из 21 небольшой елочки, ее высота составляет 8 метров, а с подставкой – 11 метров. Каждый год (за одним исключением) ель в Бауске наряжают на Ратушной площади и украшают ее оставшимися с прошлых лет игрушками, светящимися гирляндами и орнаментами. Этот год исключением не стал: администрация не стала закупать новые украшения, зато починка старых обошлась городу в 360 евро.
Огни на елке зажгли в Бауске в этом году лишь 14 декабря.
Ниже на фотографии вы можете увидеть, как происходил сбор елки в Бауске в прошлом году.
- 1. Цесис
- 2. Цесвайне
- 3. Даугавпилс
- 4. Икшкиле
- 5. Екабпилс
- 6. Елгава
- 7. Юрмала
- 8. Краслава
- 9. Кулдига
- 10. Лиепая
- 11. Огре
- 12. Резекне
- 13. Саласпилс
- 14. Салдус
- 15. Сигулда
- 16. Скрунда
- 17. Смилтене
- 18. Тукумс
- 19. Валка
- 20. Валмиера
- 21. Вентспилс