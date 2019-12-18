ФОТО. Зажгли по-новогоднему: 22 самых красивых елочки Латвии

Уже в ноябре латвийские города начинают готовиться к зимним праздникам и украшать улицы и дома разноцветными гирляндами и фонариками. И это мы не говорим о главном символе праздников – елочке. В этом году DELFI также решил выяснить, как выглядят самые красивые елочки в Латвии.

Наши коллеги составили гигантскую подборку из 76 городов (больше, чем когда бы то ни было), а мы выбрали из них наиболее, на наш взгляд, привлекательные.

В этот список не вошла Рига – она, как столица, может позволить себе намного больше небольшого городка где-нибудь в Латгалии. Зато остальные 22 наиболее интересных городов оказались разбросаны по всей стране: в подборке вы встретите как солидные елки из Лиепаи и Вентспилса, так и симпатичные елочки из Икшкиле (наш выбор!) или Краславы.

Кулдига, Салдус и Смилтене попали в наш список аж третий год подряд, а вот Скрунда или тот же Икшкиле оказались здесь впервые и сразу произвели приятное впечатление. В общем, смотрите сами:

Бауска





Foto: Publicitātes foto



Как и в прошлом году, нынешняя елочка в Бауске состоит из 21 небольшой елочки, ее высота составляет 8 метров, а с подставкой – 11 метров. Каждый год (за одним исключением) ель в Бауске наряжают на Ратушной площади и украшают ее оставшимися с прошлых лет игрушками, светящимися гирляндами и орнаментами. Этот год исключением не стал: администрация не стала закупать новые украшения, зато починка старых обошлась городу в 360 евро.

Огни на елке зажгли в Бауске в этом году лишь 14 декабря.

Ниже на фотографии вы можете увидеть, как происходил сбор елки в Бауске в прошлом году.