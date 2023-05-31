ФОТО. Зеленый Огре и его Синие горы с высоты птичьего полета

В минувшие выходные в Синих горах Огре состоялся забег Stirnu buks, в котором принял участие Эдгарс Спаранс, которому удалось сделать несколько прекрасных фотографий Огре и Синих гор с высоты птичьего полета.

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Синие горы – особенная природная территория, на которой преимущественно располагается красивый, нетронутый лес. Главная природная ценность — озовая гряда и связанные с ней латвийские и европейские биологические виды – хвойные леса и их рельефные формы. Стоит уточнить, что гряда — широкий хребет из песка и гальки или вал с крутыми склонами.

Гряда сформировалась в конце ледникового периода, когда массивные льды двигались, прокладывая себе путь, создав классический пример ледникового ландшафта. Именно глыбы льда сформировали красивый рельеф в окрестностях Огре и Икшкиле, где затем был создан природный парк.