ФОТО. Железная церковь в Ерсике: Как выглядит единственная в Латвии церковь из железа и чугуна

В латвийском поселке Ерсика, на невысоком холме, прямо возле шоссе, стоит необычная православная церковь. Стены, наружная обшивка, крыша, купол и его подножие, стропила, даже оконные рамы церкви во имя Преображения Господня сделаны из железа или чугуна.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Похожая на сказочный домик, ярко-желтая с голубой луковицей, церквушка (длина – 13 метров, ширина – 9 метров, высота – 6 метров) является разборной, и не раз за свою историю перевозилась с одного места на другое, пишет портал russkije.lv.

В исторических источниках существуют две версии создания этого необычного храма. Согласно первой, церковь была сооружена в XVIII веке как походный храм российской армии. По второй же считается, что ее построили несколько позже – в начале XIX века - для военных моряков Черноморского флота. В те времена во многих гарнизонах стояли подобные церкви.

В 1866 году по просьбе Виленского генерал-губернатора Константина фон Кауфмана церковь в разобранном виде по железной дороге переезжает в Даугавпилс. Храм установили на месте нынешнего Борисоглебского собора и использовали для нужд местного гарнизона. В 1905 году церковь снова была разобрана и по железной дороге отправлена в Ерсику, где находится и поныне. После этого в народе церковь получила второе название "Путешествующей".

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В годы Второй мировой войны Ерсикский храм сильно пострадал: на чугунных стенах и колоннах можно найти следы от пуль и осколков. Сквозные отверстия заделаны металлическими заплатками.

В 1998 году в церкви начались реставрационные работы, которые завершились в 2005 году. У храма появились новый купол и золоченый крест, была заменена кровля, благоустроена церковная территория.

Кстати, уникальная церковь стоит в уникальном месте. Ерсикское княжество — первое христианское государство на территории Латвии. Уже на момент прихода сюда немцев в XIII веке князь Всеволод (династия Рюриковичей), как и жители княжества, исповедовали православие, что и зафиксировано в хронике Генриха Латвийского.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

А для тех, кто устал от новостей и хочет просто полюбоваться на красивую Латвию - у нас есть Instagram!