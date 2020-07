ФОТО. Жемчужина Селии – Гарсенский замок с Синей дамой

Array ( [id] => 52272863 [title] => К концу лета airBaltic планирует выполнять полеты по 49 маршрутам из Риги [is_paid] => [channel_id] => 44 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Латвийская национальная авиакомпания airBaltic до конца августа планирует предложить полеты из Риги по 49 маршрутам, сообщила агентству LETA представитель авиакомпании Алиса Бриеде. [url] => https://rus.delfi.lv/turgid/turisms/k-koncu-leta-airbaltic-planiruet-vypolnyat-polety-po-49-marshrutam-iz-rigi.d?id=52272863 [publish_date] => 2020-07-02 16:34:24 [picture_alt] => К концу лета airBaltic планирует выполнять полеты по 49 маршрутам из Риги [targetblock_name] => [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g4.delphi.lv/images/pix/1600x914/sAm5pep6OHQ/airbaltic-airbus-a220-300-51680399.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/oyJT7-uwM0Q/airbaltic-airbus-a220-300-51680399.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/JgnPRbIJF1o/airbaltic-airbus-a220-300-51680399.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/ytrXmr8SncQ/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/48i8xZQWKIc/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/yv3bLpNsZvY/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/tbd8XvlGlBE/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/-Q-y4IVsde4/airbaltic-airbus-a220-300-51680389.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/SUGlUQYXU5A/airbaltic-airbus-a220-300-51680389.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/8koTcM86jr0/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/Ep2qM3uEX3Y/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/F5lyyi3WCf4/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/LIFpYrUI_bM/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/E2sRIUf-IEs/airbaltic-airbus-a220-300-51680391.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/ndu9IbwBtlo/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/wzep7qBDNEo/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/k3uTFlo7Va4/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/jA5LdU19FBU/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/s83Ec0Ex16A/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/CA8CLMbhH_Q/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/37bMUMkECi8/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/a7DEdWTrTug/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/0aiAp60m2vA/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/tWv95k9JjBg/airbaltic-airbus-a220-300-51680395.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/tpY7ulT5LXc/airbaltic-airbus-a220-300-51680389.jpg ) [icons] =>

airBaltic
Амстердам
Аэропорт "Рига"
Барселона
Берлин
Вильнюс
Греция
Исландия
Испания
Лондон
Милан
Рига
Рим
Сплит
Таллин
Хорватия