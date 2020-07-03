ФОТО. Жемчужина Селии – Гарсенский замок с Синей дамой

Акнистский край – не то место, куда вы отправитесь на прогулку в первую очередь. Но и полностью сбрасывать его со счетов тоже не годится – там есть как минимум несколько интересных мест, достойных вашего посещения. Одно из них – Гарсенский замок.

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Гарсенский замок с 1856 года до 1860 года в стиле неоготики строил барон фон Будберг, род которого хозяйствовал здесь начиная с 1583 года, пишет портал garsenespils.lv. Сначала построили двухэтажную часть замка, а в 1885 году к ней добавилось второе нижнее крыло, из-за того, что барону Леонарду и его первой жене баронессе Гертруде Ворс первоначальный замок показался тесным. С 1940 года до 2015 года в замке находилась Гарсенская основная школа.

В настоящее время в Гарсенском замке находится туристический информационный центр – замок можно посетить индивидуально, в группе или с гидом. Помещения можно арендовать для мероприятий, веранда используется как выставочный зал, а пристройка и второй этаж – отданы под хостел.

Ну и, конечно, в замке есть свое собственное привидение – Синяя дама – призрак безвременно умершей первой жены барона фон Будберга. Когда она умерла, барон приказал похоронить ее в семейной каплице. Но потом барон женился во второй раз, а когда скончался, то его вторая жена приказала перезахоронить прах первой жены за пределами каплицы. С тех пор призрак первой жены так и бродит по замку неприкаянный.

Впрочем, можно прогуляться не только по замку. На берегу речушки Диенвидсусея у замка Гарсенес устроена туристическая тропа. По дороге вам встретятся уникальные природные объекты, мостики, навесы, места для пикников – понравится и взрослым, и детям.

За фотографии замка спасибо Марису Стипрайсу.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.