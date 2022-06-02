ФОТО. Жемчужина среди пешеходных троп – прогулка по Циравскому лесопарку

Циравская волость, расположенная в 50 километрах от Лиепаи и в 15 километрах от Айзпуте, является настоящей жемчужиной для любителей природных троп и прогулок, большинство из которых можно найти в Циравском лесном парке. Там вас ждут чуть менее 90 гектаров лесопарка с благоустроенными тропами, основная часть которых идет вдоль берега реки Дурбе. А машину вы можете оставить на стоянке возле Циравской лютеранской церкви.

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Прогулка по Циравскому лесопарку занимает в среднем два часа, в зависимости от темпа прогулки. Здесь есть несколько тематических троп:

Бобровая тропа с установленными на ней элементами активного отдыха;

Тропа легенд, на которой можно полюбоваться деревянными скульптурами;

Тропа звуков, на которой установлены пять звучащих арт-объектов и т.д.



Есть еще несколько троп поменьше – у всех их тоже есть названия – и посетить их можно, пройдя по более крупным: Бобровой тропе и Тропе звуков. Для всех троп созданы тематические указатели, поэтому вы совершенно точно не заблудитесь.



Особой популярностью Бобровая тропа пользуется у любителей активного отдыха и семей с детьми, так как на ней есть вантовый мост, скалодромы, качели, различные подвижные игры и другие развлечения. На Бобровой тропе также есть три читальных зала под открытым небом. Также популярна Тропа звуков, на которой представлены звуковые арт-объекты "Рожки-свистульки", "Звучащие ящики", "Колокольчик", "Лесная арфа", выполненные из металла и способные издавать различные звуки. Необычные работы по дереву можно увидеть на Тропе легенд — скульптуры сделаны из засохшего ясеня, расколотого и высохшего на ветру. Деревья выкорчевывать или спиливать не стали, а прямо на месте превратили в необычные скульптуры.

Кстати, гулять в Циравском лесопарке хорошо и зимой, и летом – очень красиво, много различных деревьев (в том числе и хвойных) и большое разнообразие лесных птиц, из-за чего лесопарк очень уважают местные орнитологи.