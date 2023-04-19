ФОТО. Живописная Казуграва и ее впечатляющий водопад

В Приекульской волости есть необычное место под названием Казуграва, где вместе собрались родники, водопады, доломитовые обнажения, пещеры, водопады, заброшенные каменоломни и другие геологические образования.

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Но самым интересным из них можно назвать водопад семи источников, который в народе называют Казугравой. Вода здесь стекает по каменистому, замшелому склону оврага. Водопад образовался благодаря деятельности человека — на краю старого карьера. Возможно, источники и раньше стекали с какой-то высоты, но не с такой впечатляющей, как сегодня.

Неподалеку находится и водопад Триецупитес высотой 1,2 метра, а в окрестностях прячется еще несколько водопадов поменьше.

Как найти? Казуграва находится в 130 метрах от железнодорожной ветки Рига — Валка, к ней можно подъехать с дороги P20 или от дома Инкули, по правой тропе, с Приекульской стороны.

Координаты: 57.33281 25.33468

Снимками этого места мы обязаны фотографу Илмарсу Грикису. "Казуграва находится всего в трех километрах от моего дома, а дом моих родственников – в непосредственной близости. Этот водопад известен своими несколько сложными условиями для фотографирования, так как света недостаточно, и найти правильный ракурс тоже непросто, – говорит фотограф. – В Латвии мне больше всего нравится фотографировать старинные объекты, мельницы, замки, водопады, потому что их не так много, красивые одинокие деревья и закатные пейзажи".