ФОТО. Живописная прогулка по заснеженному Ценскому болоту
Foto: Ilva Vanaga

Примерно в 30 километрах от Риги находится невероятно красивое в любое время года Ценское болото. Мы уже показывали, как прогулка по нему выглядит летом, но зимой оно выглядит не менее впечатляюще. Особенно когда на улице лежит снег и светит яркое солнце.

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Ценское болото является вторым по величине в Латвии; это особо охраняемая территория, а также территория Natura 2000. В свое время площадь Ценского болота приравнивалась к площади Тейчского болота, которое является крупнейшим в Латвии (19 587 га), но в результате человеческой деятельности его общая площадь уменьшилась до 6000 га.

Тропа на болоте кольцевая, но первую часть пути вам придется пройти по прямой и на развилке повернуть направо – дальше вас ждет прогулка вдоль самого большого озера на болоте; вторая смотровая вышка, рядом с которой находится часть отреставрированной военной дороги, построенной в период Первой мировой войны для нужд армии, и возвращение обратно – на прямую дорогу.

ФОТО. Живописная прогулка по заснеженному Ценскому болоту
Foto: Ilva Vanaga

Здесь все еще можно найти торф, и посетители могут взглянуть на место его добычи. А вдоль тропинки размещено несколько информационных стендов, рассказывающих о добыче торфа на территории Латвии в начале XX века и сейчас. На тропе также расположены две смотровые вышки, с одной из которых открывается отличный вид на торфяные поля.

Красивыми зимними фотографиями Ценского болота мы обязаны Илве Ванаге.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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