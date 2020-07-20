ФОТО: Живописная тропа Вируского болота, где даже заблудиться — круто
Foto: DELFI

Всего в 40 минутах езды от Таллина есть Вируское болото, пешеходная тропа которого является одной из самых интересных в Эстонии. Конечно, восход и заход солнца на ней будут просто удивительны, но и середина дня — неплохое время для того, чтобы по ней прогуляться и выложить пару фото в Instagram.

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Еще пять тысяч лет назад Вируское болото было озером, но теперь многое изменилось. И хотя вода здесь — невероятной чистоты, купаться в Вируском болоте, размеры которого достигают 235 га, запрещено. Вируское болото расположено в Национальном парке Лахемаа.

ФОТО: Живописная тропа Вируского болота, где даже заблудиться — круто
Foto: DELFI

Длина самой тропы — 3,5 километра (длина круга 6 км), часть из которой — дощатая дорога, доступная для передвижения в инвалидном кресле или в детской коляске. Деревянный настил ведет прямо к смотровой башне, на первую платформу которой можно заехать прямо на инвалидной коляске.

ФОТО: Живописная тропа Вируского болота, где даже заблудиться — круто
Foto: DELFI

Длина самой тропы — 3,5 километра (длина круга 6 км), часть из которой — дощатая дорога, доступная для передвижения в инвалидном кресле или в детской коляске. Деревянный настил ведет прямо к смотровой башне, на первую платформу которой можно заехать прямо на инвалидной коляске.

Кстати, тропа Вируского болота является небольшой частью и другого маршрута — проходящей через всю Эстонию походной тропы Оанду-Аэгвийду-Икла, длиной 375 километров.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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