ФОТО. Жужжать не воспрещалось! Необычная Вецбебрская усадьба, в которой когда-то пчеловодов учили

Если задуматься о том, сколько же в Латвии разнообразных усадеб, мыз и дворцов разных мастей, то очень быстро станет ясно, что даже если каждую неделю посещать какое-то поместье, то за один год все равно не управиться. Да и за два – тоже. Комплекс Вецбебрского поместья – одно из тех мест, которое приходит на ум не сразу, зато представляет собой неплохую поездку на выходные. Особенно если вы захотите посмотреть не только на Вецбебру, но и на остатки Яунбебрской усадьбы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Жилой дом поместья Вецбебру (нем. Gut Alt-Bewershof) был построен в первой половине XIX века во время правления барона Фридриха фон Мейендорфа. К сожалению, как это нередко случалось, усадебный дом сгорел в 1905 году. Однако позже он был отреставрирован под руководством архитектора Вильгельма Бокслаффа.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

При реставрации усадебного дома к нему был построен ризалит, являющийся выразительным образцом архитектуры в стиле модерн и редким примером украшения поместья среди местных усадеб.

После аграрной реформы в Латвии в 1922 году в Вецбебру была основана школа пчеловодства и садоводства, которая в 1944 году была переименована в Вецбебрский пчеловодческий техникум, а в 1972 году в Вецбебрский совхоз-техникум, который управлял всеми сельскохозяйственными угодьями волости. В 1982 году техникум переехал в новое здание. В 1996 году в здании обосновалась школа-интернат, но в 2017 году она была закрыта.

Вокруг поместья, кстати, разбит небольшой парк, в котором сохранилось довольно много старых деревьев. А во время существования здесь пчеловодческого техникума, под деревьями в парке размещалась пасека, насчитывавшая 280 пчелиных семей, из которых 100 полностью находились в распоряжении учащихся.

Впрочем, эта не единственная "бобриная" усадьба в округе – если вы потратите на дорогу еще минут пять и не побоитесь проехать на машине по отнюдь не асфальтированной дороге, то окажетесь возле еще одного поместья – Яунбебру. К сожалению, этой усадьбе повезло гораздо меньше и от господского дома к настоящему моменту остались одни развалины, которые очень активно захватывает лес. И через пару лет на этом месте, скорее всего, не останется совсем ничего.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

На сегодняшний же день среди деревьев можно отыскать остатки трех построек. Усадебный дом, построенный в начале XIX века, сгорел в 1944 году при отступлении немецких войск. Здание представляло собой длинное одноэтажное строение с высоким подвалом и пятиколонным острым ризалитом в центре. Венчало его большое крыльцо с массивными гранитными колоннами, фрагменты которых до сих пор видны в руинах. К главному входу вели симметричные круглые пандусы, ограниченные с обеих сторон рядом гранитных столбов с металлическими цепями. Рядом находился домик управляющего.

Впрочем, мы бы не рекомендовали вам залезать в руины без специальной обуви, да вообще не рекомендовали бы – безопасность все-таки важнее.