ФОТО. Зиедлейские скалы на окраине Сигулды
Foto: Nellija Stirna

Зиедлейские скалы – красивое и практически непосещаемое людьми место на берегу старицы Гауи. Если вы едете из Риги, то их можно найти на левой стороне дороги рядом с Сигулдой.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Зиедлейские скалы длиной около 40 м расположены на берегу старицы Гауи (старица – место, где когда-то протекала река, но после того, как течение реки промывает себе более короткий путь, вода в этом месте постепенно пропадает), поэтому со стороны реки, а также дороги, по которой ведет маршрут, они не видны, пишет портал Enter Gauja.

Именно поэтому большинство туристов проходит мимо объекта, не замечая его. Двухступенчатые скалы (4,5 м + 4 м) образует красноватый песчаник гауйской свиты. На верхнем ярусе можно увидеть нишу шириной 5,5 м и длиной 3,5 м, а также пещеру длиной 3,5 м. Осенью в окрестностях Зиедлейских скал можно изучать и собирать грибы.

Скалы расположены неподалеку от Аэродиума, на расстоянии около 0,7 км к востоку от высоковольтной линии, пересекающей Гаую. Также поблизости находятся Силземниекские источники и Катлапский утес. Эти природные достопримечательности расположены близко друг к другу, поэтому, если есть желание, то их можно объединить в один маршрут. Только нужно помнить, что спуститься к Зиедлейским скалам – дело нетривиальное, поскольку утес довольно крутой и зацепиться там при спуске практически не за что.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Активный отдых Национальный парк Гауя Сигулда Dabas objekti Latvija Sigulda Vidzeme
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США