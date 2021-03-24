ФОТО. Зиедлейские скалы на окраине Сигулды

Зиедлейские скалы – красивое и практически непосещаемое людьми место на берегу старицы Гауи. Если вы едете из Риги, то их можно найти на левой стороне дороги рядом с Сигулдой.

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Зиедлейские скалы длиной около 40 м расположены на берегу старицы Гауи (старица – место, где когда-то протекала река, но после того, как течение реки промывает себе более короткий путь, вода в этом месте постепенно пропадает), поэтому со стороны реки, а также дороги, по которой ведет маршрут, они не видны, пишет портал Enter Gauja.

Именно поэтому большинство туристов проходит мимо объекта, не замечая его. Двухступенчатые скалы (4,5 м + 4 м) образует красноватый песчаник гауйской свиты. На верхнем ярусе можно увидеть нишу шириной 5,5 м и длиной 3,5 м, а также пещеру длиной 3,5 м. Осенью в окрестностях Зиедлейских скал можно изучать и собирать грибы.

Скалы расположены неподалеку от Аэродиума, на расстоянии около 0,7 км к востоку от высоковольтной линии, пересекающей Гаую. Также поблизости находятся Силземниекские источники и Катлапский утес. Эти природные достопримечательности расположены близко друг к другу, поэтому, если есть желание, то их можно объединить в один маршрут. Только нужно помнить, что спуститься к Зиедлейским скалам – дело нетривиальное, поскольку утес довольно крутой и зацепиться там при спуске практически не за что.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.