ФОТО. Зима на Белой дюне в Саулкрасты

Несмотря на устойчивый снежный покров за окном, синоптики обещают, что через пару дней нас снова ждет плюсовая температура, а, значит, красивый белый пейзаж за окном совсем скоро сменится стандартной серой картинкой. Наверное, именно поэтому количество желающих запечатлеть нынешнюю красоту как нельзя велико.

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Санита Муцениеце сфотографировала одно из красивейших мест Саулкрасты – Белую дюну, расположенную на правом берегу реки Инчупе у впадения ее в Рижский залив.

Белая дюна образовалась из пляжного песка, который ветры несли через глинистые отложения Балтийского ледникового озера. В старину эта белая насыпь высотой 18 метров служила ориентиром для местных рыбаков. Свое название дюна получила благодаря слоям затвердевшего белого песка, который внешне напоминает песчаник.

Окрестности дюны благоустроены, а ее склоны укреплены. Хотя дюна заросла сосновым лесом, все еще виден склон, обращенный к морю. Вдоль дороги, ведущей к Белой дюне, растут т. н. "екатерининские липы", которые, согласно легенде, сажала сама российская императрица Екатерина II, непродолжительное время отдыхавшая на взморье в Пабажи, пишет Latvia.travel.

И вот как это место выглядит зимой:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.